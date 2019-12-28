دياب يواصل العمل على حلحلة عقد ولادة الحكومة اللبنانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

توج الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب مشاورات تأليف الحكومة بلقاء ثان منذ تكليفه من أسبوع مع الرئيس ميشال عون أمس لوضعه في أجواء المستجدات وما آلت إليه حصيلة هذه المشاورات، وهو يجهد لإنجاز تشكيلة من 20 وزيراً من أهل الاختصاص، إنما يواجه بعقد وصعوبات من الحلفاء والخصوم على حد سواء، ما يدفع على التشاؤم بولادة الحكومة العتيدة قبل انتهاء السنة الجارية أو في الأسبوع الأول من السنة المقبلة، في وقت أكد دياب استقلاليته وقال إنه لا يسعى ليصبح زعيماً سياسياً وهمّه الوحيد هو النجاح في تأدية هذه المهمة الوطنية،، بينما أمل عون أن يبدأ الوضع بالتحسن مع تشكيل الحكومة الجديدة. فقد التقى دياب بالقصر الرئاسي أمس، عون لوضعه في أجواء مشاوراته بعدما أجرى سلسلة من الاتصالات وعكف على وضع تصور للصيغة الحكومية لم تكتمل بعد بانتظار نتائج هذه المشاورات الجديدة، مبدياً رغبة باقتراح أسماء اختصاصيين مستقلين لكي تحوز الحكومة على أوسع ثقة نيابية وشعبية، لكنه يواجه مشكلة في التمثيل السني بعدما استمزج رأي بعض الشخصيات لتوزيرها واستجابت له لكنها عادت واعتذرت لاسيما مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق اللواء إبراهيم بصبوص لتولي وزارة الداخلية ورجل الأعمال حسان قباني، فيما طرحت أسماء في بورصة التوزير منها ما هو جدي ومنها ما هو للمناورة فقط، حيث كشفت مصادر متابعة أن الحديث ما زال يدور حول الصيغ،

لاسيما مبدأ توزيع الحقائب، ودياب يتواصل بهدوء تام مع كل الكتل النيابية والشرائح الاجتماعية لاستيلاد الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وقد نقل عن الرئيس دياب تأكيده أنه ليس في وارد أن يستثمر موقعه في رئاسة الحكومة ليصبح زعيماً سياسياً أو سنياً، مشدداً على أنّ هذا الطموح غير مدرج على أجندته، وإنما هو مكلف بمهمة إنقاذية محددة، وهمّه الوحيد هو النجاح في تأدية هذه المهمة الوطنية التي لا يريدها أن تشكل تحدياً لأحد. وقد غرد أمس بالقول: عشت مستقلاً وسأبقى مستقلاً أما التصنيفات فلا تعني لي شيئاً، القضية الرئيسية تتمثل في تحقيق نهضة لبنان، والوصول إلى نتيجة ترضي اللبنانيين.