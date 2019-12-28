بلاني بطل ماراثون زايد في السويس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رسالة السويس: ضياء الدين علي

واصلت النسخة المصرية لماراثون زايد الخيري نجاحها الجماهيري والفني في دورتها السادسة بالسويس، حيث توفرت لها كل أسباب النجاح التنظيمي والفني بفضل التنسيق الرائع بين الجانبين الإماراتي والمصري، لاسيما بعد أن شهدت مشاركة حوالي 20 ألف متسابق قدموا من مختلف محافظات مصر، برهنوا جميعاً على حبهم لزايد الوالد والرمز العربي الخالد بتحديهم للطقس البارد، حيث أشعلوا بحماسهم وإقبالهم جو السباق الذي طاف في شوارع المدينة من أمام المحافظة وحتى خط النهاية على كورنيش المدينة.

وحسم لقب السباق المغربي «المحترف» هشام بلاني الذي أنهى مسافة السباق (8 كيلومترات) منفرداً على حساب المصري أحمد صابر بطل نسخة العام الماضي، وقبل المغربي عبدالصمد اليعقوبي، وفازت السودانية آمنة بخيت بلقب السيدات بعد منافسة صعبة مع رحمة حسني ومريم ناصر (مصر)، والأخيرة لفتت الأنظار لحداثة سنها (15 عاماً) ونحافة جسمها، بينما كانت منصة التتويج مصرية بالكامل في فئتي الرجال والسيدات لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ذهب لقب الرجال لوليد الحديدي ولقب السيدات لهدى أحمد، وتكفل الإعلامي والنجم الكروي أحمد شوبير حارس مرمى المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، بتقديم الأبطال ونجح في إعطاء كل ذي حق حقه من شركاء النجاح في التنظيم بمصر والإمارات، وتجاوب الجمهور مع تعليقاته بالهتاف والتصفيق لكل بطل.

وجرت مراسم تتويج الفائزين في الفئات الأربع على وقع دقات الطبول والدفوف في احتفالية شعبية جميلة بحضور كل من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري واللواء عبدالمجيد صقر محافظ المدينة اللذين احتفيا باللجنة العليا المنظمة للماراثون برئاسة الفريق الركن محمد هلال الكعبي والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة والمندوب الدائم بالجامعة العربية، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية وأعضاء البعثة.