شكرا لقرائتكم خبر عن ساروجيني نايدو شجاعــة أكبــر مــن الكــلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

«نريد صدقاً أعمق من الحافز، شجاعة أكبر في الكلام وجدية في العمل».. صاحبة هذه العبارة، هي ساروجيني نايدو، التي هي من أكثر الشخصيات المؤثرة في تاريخ الهند الحديث، امرأة ملهمة ذات تاريخ اجتماعي وسياسي حافل، انضمت إلى الحركة الوطنية الهندية عقب تقسيم البنجال في 1905، مروراً بترؤسها للمؤتمر الوطني الهندي، التقت بزعماء معروفين مثل غاندي وطاغور، وكانت مصدر إلهام في الإصلاح الاجتماعي والتحرر من النظام الاستعماري، كرمت من جهات عدة؛ بينها: الحكومة البريطانية، ومؤسسات علمية واجتماعية في الهند والكثير من دول العالم.

ساروجيني نايدو شاتوبادهايا؛ كاتبة وداعية حقوق مدنية، وناشطة سياسية من الهند، ولدت في 13 فبراير/‏شباط 1879 - وتوفيت في 2 مارس/‏آذار 1949) لقبت

ب«العندليب»؛ لأشعارها الوجدانية والوطنية، وهي إحدى الشخصيات النسوية البارزة في حركة استقلال الهند عن بريطانيا.

وُلدت نايدو في أسرة بنجالية في حيدر آباد، والدها هو أغوريناث تشاتوبادهايا، بنجالي براهمي، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم من جامعة إدنبرة، عمل مديراً لكلية نظام في حيدر آباد. قطن والداها في براهمانجون في بيكرامبور (بنجلاديش الحالية)، أما والدتها بارادا سونداري ديفي تشاتوبادياي، فكانت شاعرة تكتب باللغة البنجالية.

كانت نايدو هي الأكبر بين 8 إخوة. أحد أشقائها وهو فيريندراناث تشاتوبادياي كان تقدمياً ثورياً، وشقيقها الآخر هارندراناث شاعراً ومسرحياً وممثلًا. حظيت عائلتها بتقدير كبير، وشهرة واسعة في حيدر آباد، ما بين التعليم العالي والفكر التقدمي وممارسة الفنون. أن تصبح فناناً في زمن الحكم البريطاني في الهند، كان ذلك يُعد مهنة محفوفة بالمخاطر، وهذه الأفكار التي تبنتها العائلة، تبعها الكثير من المعجبين والمناصرين.

التعليم

بعد اجتيازها لامتحان شهادة الثانوية العامة، وامتحان القبول بجامعة مدراس، استفادت من صندوق «نظام» الخيري الذي أسسه محبوب علي خان، ومنحت فرصة الدراسة في إنجلترا، أولاً في كنغز كوليدج بلندن، ثم في كلية جيرتون، كامبريدج.

في إنجلترا نشطت في مجال دعم حق التصويت للمرأة، والتحقت بالمؤتمر الوطني الهندي؛ من أجل استقلال الهند عن الحكم البريطاني. أصبحت جزءاً من الحركة القومية الهندية ومن أتباع المهاتما غاندي، وفكرته عن سواراج. عيّنت رئيسة للمؤتمر الوطني الهندي في عام 1925، وأصبحت بعد ذلك حاكمة للمقاطعات المتحدة الخاضعة للهند، في عام 1947، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب.

زواجها

قابلت نايدو الطبيب «بيديباتي جوفينداراجولو»، وهي في ال19 من عمرها، وتزوجته بعد إنهائها الدراسة الجامعية، كان هذا الزواج كسراً للعرف السائد في ذلك الوقت؛ حيث كانت الأقاليم الهندية متباعدة، ليست كما هي الحال اليوم، وكان الزواج من أقاليم متباعدة يعد أمراً عسيراً، فهي بنجالية وزوجها من الأندرا باراديش، ما يعني أن الزواج محكوم بثقافتين مختلفتين. أنجب الزوجان خمسة أفراد؛ بينهم ابنتها بيديباتي بادماجا التي التحقت بحركة الاستقلال الهندية، وتم تعيينها حاكمة لولاية أوتار براديش بعد فترة وجيزة من الاستقلال الهندي.

حياتها السياسية

انضمت نايدو إلى حركة الاستقلال الهندية في أعقاب تقسيم البنجال في عام 1905. وسرعان ما التقت بزعماء آخرين؛ مثل: جوبال كريشنا جوخالي؛ ورابيندراناث طاغور؛ والمهاتما غاندي، وكانت مصدر إلهام للعمل لمواصلة الإصلاح الاجتماعي، ومن أجل تحقيق الحرية من النظام الاستعماري البريطاني.

بين عامي 1915 و1918، سافرت نايدو إلى مناطق مختلفة في الهند، وألقت محاضرات تعزز مفاهيم القومية الهندية، والرفاه الاجتماعي، وتحرير المرأة، كما ساعدت أيضاً في تأسيس جمعية النساء الهنديات في عام 1917.

في آواخر عام 1917، رافقت نايدو زميلتها آني بيسانت، التي كانت رئيسة رابطة الحكم المحلي والرابطة النسائية الهندية؛ لتقديم مرافعة مؤيدة لحق التصويت أمام لجنة الاختيار المشتركة في لندن، المملكة المتحدة.

ذهبت نايدو مرة أخرى إلى لندن في عام 1919 كجزء من رابطة حكم عموم الهند ضمن جهودها المستمرة للدفاع عن حق الاستقلال عن بريطانيا. عند عودتها إلى الهند في عام 1920، انضمت إلى حركة غاندي.

رئاسة المؤتمر الهندي

ترأست نايدو المؤتمر الوطني الهندي في دورته السنوية لعام 1925 بكاونبور (الآن كانبور). كانت أول امرأة هندية، والثانية بعد الناشطة «آني بيزانت» التي ترأس المؤتمر، قالت نايدو في خطابها: «في المعركة من أجل الحرية، الخوف هو خيانة ويأس لا يغتفران..»

وترأست كذلك دورة المؤتمر السنوية في 1929 في جنوب إفريقيا.. تم القبض على نايدو، إلى جانب قادة آخرين في المؤتمر بما في ذلك غاندي؛ وجواهر لال نهرو؛ ومدان موهان مالافيا؛ لمشاركتهم في مسيرة الملح التي قادها غاندي؛ من أجل حرية الهند، في مارس/‏آذار 1930. قرر المؤتمر الوطني الهندي الابتعاد عن مؤتمر المائدة المستديرة الأول الذي انعقد في لندن؛ بسبب الاعتقالات.

في عام 1931، شاركت نايدو وغيرها من قادة حزب المؤتمر في مؤتمر المائدة المستديرة الثاني برئاسة نائب الملك لورد إيروين في أعقاب اتفاق (غاندي - إيروين).

وبسبب مشاركتها في المسيرة، فقد واجهت اعتقالات متكررة من قبل السلطات البريطانية، وقضت أكثر من 21 شهراً في السجن.

المقاطعات المتحدة

بعد استقلال الهند عن الحكم البريطاني في عام 1947، تم تعيين نايدو حاكمة المقاطعات المتحدة (ولاية أوتار براديش الحالية)، فكانت أول امرأة حاكمة في الهند، وبقيت في الحكم حتى وفاتها في مارس/‏آذار 1949.

مهنة الكتابة

بدأت موهبة الكتابة عند نايدو في سن مبكرة، كان عمرها 12 عاماً عندما كتبت مسرحية «ماهر منير» التي حازت إعجاب الطبقة المتعلمة في حيدر آباد.

Advertisements

في عام 1905، نشرت مجموعتها الشعرية الأولى تحت عنوان: (العتبة الذهبية). بمقدمة من آرثر سيمونز. أعجبت قصائدها الكثير من السياسيين الهنود البارزين؛ مثل: جوبال؛ كريشنا جوكالي.

كتبت نايدو قصيدة بعنوان: «في بازارات حيدر آباد» وهي جزء من مجموعتها الشعرية «طائر الزمن» في عام 1912.. استقبل النقاد هذه القصيدة بتشجيع كبير، مع تنويه يفيد بأنها تستخدم صوراً حسية غنية في كتابتها.. و«في بازارات حيدر آباد» وهي قصيدة ما تزال حتى اليوم الأكثر شعبية بين الهنود.

في عام 1927 كتبت ديوان: «ريشة الفجر» الذي نشر بعد وفاتها في عام 1961 من قبل ابنتها بادمايا نايدو، وتتضمن كتابتها قصائد للأطفال وموضوعات وطنية ووجدانية وتراجيدية.

من كتاباتها أيضاً (محمد جناح: سفير الوحدة) و(النساجون الهنود) ونشر في عام 1971.

وفاتها

توفيت نايدو بالسكتة القلبية في عام 1949 في لكناو. عند عودتها من نيودلهي في 15 فبراير/‏شباط، نصحها أطباؤها بالراحة، وألغيت جميع ارتباطاتها الرسمية؛ لكنّ صحتها تدهورت، كما كانت تشكو من صداع شديد. توفيت بعد نوبة شديدة من السعال. قيل إن نايدو طلبت من الممرضة التي كانت ترافقها أن تغني لها مما ساعدها على النوم، حتى فارقت الحياة تاركة وصيتها؛ لتنفيذ مراسم دفنها في نهر غوماتي.

إرث سياسي

عند تحليل إرثها السياسي، كتب المؤلف الإنجليزي ألدوس هكسلي، «لقد كان من حسن حظنا، أثناء وجودنا في بومباي، أن نلتقي بالسيدة ساروجيني نايد، رئيسة مؤتمر عموم الهند المنتخب حديثاً، وهي امرأة تجمع بين قوة الفكر والسحر بطريقة رائعة، وتجمع الحسن مع طاقة كبيرة من الشجاعة، كما تمسك بثقافة واسعة مع الأصالة، والجدية مع الظرافة. إذا كان جميع السياسيين الهنود مثل نايدو، فلا شك أن هذه البلاد محظوظة».

العتبة الذهبية

هو ملحق خارج الحرم الجامعي لحيدر آباد. كان المبنى مقر إقامة والد نايدو أغورناث تشاتوبادياي، أول مدير لكلية حيدر آباد. سمي على اسم أول مجموعة من القصائد الهندية لساروجيني نايدو.. وتضم العتبة اليوم مدرسة ساروجيني نايدو للفنون والاتصالات بجامعة حيدر آباد.

خلال إقامة عائلة تشاتوبادياي، في هذا المكان كان مركزاً للعديد من الأفكار الإصلاحية في حيدر آباد، في التعليم والزواج وتمكين النساء من الأدب والفنون، والحس القومي، هذه الأفكار منحت النساء قوة أكبر في ظل هيمنة الرجال على السياسة الهندية، وفي ظل التقييدات الحادة بشأن الزواج وموضوع التفاوت الطبقي بين الأقاليم.

جوائز وتكريمات

منحت الحكومة البريطانية نايدو ميدالية قيصر هند عن عملها أثناء وباء الطاعون في الهند.

وعملها في مجال كتابة الشعر، منحها لقب «العندليب في الهند».

في عام 2014، احتفل محرك جوجل في الهند بالذكرى 135 لميلادها.

هناك الكثير من النصب التذكارية التي أقيمت تكريماً لها، وعدد غير قليل من المؤسسات حملت اسمها؛ مثل: كلية ساروجيني نايدو الطبية، كلية ساروجيني نايدو للبنات، كلية ساروجيني نايدو للفنون والاتصالات.

قامت جامعة حيدر آباد بتحويل مقر إقامة ساروجيني نايدو والذي يضم حالياً مركز التعليم عن بُعد، إلى «مركز ثقافي للتراث». وسيتم تجديده كمبنى تراثي، ومنصة للأنشطة الأدبية والفنية، كما تحرص جامعة حيدر آباد على تطوير «العتبة الذهبية» مقر إقامتها، ومن ذلك إقامة متحف للفنون الأدائية؛ بحيث يعد لعقد المعارض الفنية والبرامج الثقافية.

مراسلات غاندي ساروجيني

أختي العزيزة، من الاستفسارات التي قمت بها عني، أعلم أنك تعرفين إذلالي، أعني مرضي. إنني أفضل؛ لكنني أضعف من أن أتحرك بعد بضع دقائق في نزهة على الشرفة. بقدر ما أود أن أكون معكم في بورنيا؛ لأن الرجال هناك يرغبون في وجودي، فمن المستحيل بالنسبة لي أن أفعل ذلك. ومع ذلك، آمل أن تتصرفي بنفسك وأن تقومي بتسليم عنوانك باللغة الهندية أو الأوردية، مهما كانت اللغة الوطنية، فلندع الشبان يتعلمون من خلال مثالكم قيمة زراعة لغتهم الأم؛ لأن اللغة الهندية أو الأوردو بالنسبة لهم ليست اللغة الوطنية فحسب؛ بل اللغة الأم.

الهند هي قلبي

صديقي العزيز، لقد نجح بحر جميل وهادئ يدور لمدة أسبوع في المياه الغاضبة التي قذفتها العاصفة وهو رمز إلى حد ما لحالتي العامة... أنا أيضاً بدأت أشعر بالهدوء والابتسام. لا يجب عليّ أن أحكم على الخطاب الآخر باستثناء ربما فيما يتعلق بملابسي، إن المسافرين مثلي يستجيبون لظروف الطقس الأفضل، ولا يساورني أدنى شك في أنه بحلول نهاية الرحلة، سيجد كل الرجال والنساء المرضى شفاء وقوة وفقاً لاحتياجاتهم المتنوعة.

بدأ الناس للتو في الذوبان، (الحرارة تكفي لإذابة حتى الجليد البريطاني!) هناك عزيزي رجل كبير في السن يحب التحدث معي، وهو مونولوج ضد ساتياغراها والحكم الذاتي.. كلما ابتعدت عن الهند، امتد قلبي إليها، وأنا مملوء بما سيحدث أثناء غيابي. أحب أن أكون معك خلال كل مرحلة من مراحل المعركة، وأن أشاركك كل صعوبة وخطر.

وهكذا يا صديقي، الذي أفتخر به..أحمل حديثك معي كتعويذة، وفي المقابل أرسل إليك - ومن خلالكم إلى رفاقي - عاطفة وتحية مخلصة.

تحرر الروح

أختي العزيزة، أنا أقدر ملاحظتك الصغيرة. ألاحظ أنك نجوت من العملية. آمل أن يكون هذا ناجحاً تماماً، حتى تتمكن الهند من الاستمرار في سماع أغانيك لمدة عام. بالنسبة لي، أنا لا أعرف متى سأكون قادراً على مغادرة هذا السرير المرير. لا أستطيع اكتساب المزيد من القوة، الأطباء يائسون من القيود المفروضة عليهم، كانوا أكبر معزين لي خلال هذا المرض الذي طال أمده. ليست لدي رغبة إطلاقا في العيش بشرط كسر تلك القيود التأديبية. بالنسبة لي، رغم أن القيود تقيد جسمي، إلا أنها تحرر الروح، وتمنحني وعياً بما لا ينبغي أن أمتلكه بطريقة أخرى.