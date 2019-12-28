أبرز الأحداث السعودية التي ميّزت العام 2019









اسماء السيد - فيصل الأحمد من الرياض: شهدت السعودية في عام 2019 الذي سيسدل ستاره قريباً تغيرات محلية واحداثاً سياسية واقتصادية جعلتها محط اهتمام ومتابعة كبيرين على الصعيد الإقليمي والعالمي. ""الخليج 365"" بدورها لاحقت الأحداث التي حظيت بمتابعة كبيرة، فحصلت على الآتي:

القمر الصناعي السعودي للإتصالات

أطلقت السعودية ممثلة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، القمر السعودي الأول للاتصالات (SGS-1) في الخامس من فبراير 2019 من مركز غويانا الفرنسي للفضاء على متن الصاروخ "أريان 5" الذي وقّع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عليه بعبارة "فوق هام السحب".

صمم القمر من شركة لوكهيد مارتن ويوفر القمر الصناعي منظومة اتصالات آمنة للجهات الأمنية والعسكرية في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وأوروبا.

الأميرة ريما بنت بندر سفيرة لدى واشنطن

تمّ تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى أميركا بمرتبة وزير بموجب أمر مكلي في خطوة لتمكين المرأة في السلك الدبلوماسي.

حازت «الأميرة ريما» البكالوريوس في دراسات المتاحف والآثار التاريخية بجامعة جورج واشنطن في أميركا لها نشاط وحضور اجتماعي مميز، فهي من أطلقت مبادرة (KSA10) وهي مبادرة مجتمعية لرفع درجة الوعي الصحي الشامل، و تكللت بتنظيم فعالية ضخمة ضمت أكثر من 10 آلاف امرأة في شهر ديسمبر 2015.

قمم مكة الثلاث

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دول الخليج وجامعة الدول العربية إلى قمتين طارئتين في مكة المكرمة في قصر الصفا لبحث التدخلات الإيرانية في المنطقة والاعتداءات التي طالت سفناً تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، والهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على محطتي ضخ نفطيتين في السعودية، وتداعياتها على المنطقة وبحث الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي.

التأشيرة السياحية

اعتماد السعودية التأشيرة السياحية التي تضم 51 دولة حول العالم، في خطوة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي والذي ينعكس على عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد إيجاباً.

وفقاً لاستراتيجية السياحة الوطنية، تهدف المملكة إلى استقبال 100 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، وستكون المملكة بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم فيما يتوقع أن يصل عدد الوظائف في القطاع إلى مليون وستمائة ألف وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة اليوم.

تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية

أعلنت السعودية في هذا العام، تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية لتمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها وتقرر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل واعتراف ضمني من الحكومة أن المرأة يمكن أن تكون رب أسرة، ويسمح لها بالتقدم لطلب الحصول على جواز سفر من دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر كما كان سابقاً.

وبموجبه، تُمنح المرأة السعودية فوق سن 21 حق استخراج الجواز السعودي والسفر دون شرط إذن ولي الأمر، إضافة إلى حقها في التبليغ عن المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق والمخالعة، وإمكانية تقديم طلب بإصدار سجل للأسرة، وقد كانت هذه الإجراءات في نظام الأحوال المدنية سابقا تتطلب حضور الرجل بصفته رب الأسرة.

استهداف "أرامكو" النفطية

تمّ استهداف معملين لشركة أرامكو بطائرات من دون طيار "درون" في محافظة بقيق وهجرة خريص مما أدى إلى نشوب حريق.

وتمكنت فرق الأمن الصناعي في الشركة من التعامل معه وتبنت ميليشا الحوثي لاحقاً الهجوم الإرهابي الذي وقع.

من جهة أخرى أكد مجلس الوزراء السعودي، أن الهدف من العدوان التخريبي الذي طال منشآت «أرامكو السعودية» تهديد السلم والأمن الدوليين، وأنه موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية وأنه امتداد للأعمال العدوانية السابقة، التي تعرضت لها محطات ضخ «أرامكو» باستخدام أسلحة إيرانية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي للأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

القمة السعودية - الروسية

Advertisements

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية مدة يومين، وجرى التباحث حينها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الرياض وموسكو وتبادل الآراء حول المستجدات الطارئة في منطقة الشرق الأوسط والتطورات الإقليمية والدولية.

وناقشت القمة السعودية الروسية، التي عقدت بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس بوتين، تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الرياض وموسكو، فضلا عن سبل إرساء قواعد الأمن والسلام في الشرق الأوسط، والحيلولة دون توسيع أزمات المنطقة، وسرعة إيجاد حلول عادلة لها، إلى جانب تعزيز الأمن والسلم العالمي.

مطار خليج نيوم

في 2019 أيضا، تمّ افتتاح مطار خليج نيوم التجاري الواقع في منطقة شرما شمال المملكة وينقل العديد من المستثمرين والعاملين بمشروع «نيوم»، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 24 أكتوبر 2017.

يعد مطار نيوم الأول في المنطقة الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس حيث يوفر سرعات عالية للإنترنت وقاعدة ممكنة لتطبيق التقنيات الحديثة.

رئاسة مجموعة العشرين

تولت السعودية رئاسة مجموعة دول العشرين لعام 2020، وستستمر رئاستها للمجموعة إلى نهاية فبراير من العام 2020 وتسعى السعودية، خلال استضافتها قمة العشرين تحت عنوان: «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، إلى أن تكون حاضنة لمفاتيح حلول الملفات الاقتصادية والتنموية المعقدة.

وتؤكد الرياض أن الفرصة أمامها لإظهار قدرتها على قيادة الأجندة العالمية الطموحة لتقديم سياسات اقتصادية فاعلة مستدامة للتعامل مع تلك المستجدات، وإيجاد حلول للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين.

من جهته أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز التزام السعودية بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا خلال رئاسة اليابان للمجموعة: "تلتزم رئاسة المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، وسنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل.

إدراج عملاق النفط السعودي "أرامكو"

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" إدراج عملاق النفط السعودي أرامكو في سوق الأسهم.

ويعد هذا الإدراج الأكبر في تاريخ السوق السعودي وفي العالم، حيث قرعت أرامكو الجرس إيذاناً ببدء التداول لأسهم الشركة في "تداول" في حفل بهيج أقيم في الرياض.

وتداول المستثمرون في الدقائق الأولى 350 مليون ريال في حين ارتفعت القيمة السوقية للشركة بـ180 مليار دولار خلال الدقائق الأولى من التداول كما نجحت أرامكو في إزاحة مجموعة آبل الأميركية كأَكبر الشركات المدرجة في العالم.

الرياض مقراً للقيادة العسكرية الموحدة للدول الخليج

وقّعت السعودية مع أمانة مجلس التعاون الخليجي اتفاقية احتضان مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة الرياض وترتبط القيادة بشكل مباشر بقوات درع الجزيرة والدفاع الجوي ومركز القيادة البحري وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين بالكويت عام 2013 المتضمن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس.

وتصديقاً لقرارات وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالبحرين عام 2013، المتضمنة إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة، وذلك رغبة في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على الاستقرار بدول مجلس التعاون، وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي.

إعلان نتائج تحقيقات مقتل جمال خاشقجي

أعلنت النيابة العامة السعودية، صدور أحكام ابتدائية بالقتل لخمسة أشخاص والسجن لثلاثة آخرين تورطوا في جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، العام المنصرم في حين رفض الجانب التركي تقديم 12 إنابة قضائية تتعلق بالقضية حيث شملت التحقيقات 31 شخصاً، إيقاف 21 شخصاً منهم، واستجواب 10 آخرين دون تعرضهم للإيقاف، لعدم وجود مسوغ إيقاف.

وتم توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض، حيث صدر بحق خمسة أشخاص حكم ابتدائي بالقصاص، وهم المباشرون والمشتركون في مقتل خاشقجي، في حين إصدار أحكام متفاوتة على ثلاثة آخرين بالسجن 24 عاماً لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة.

منع عقود الزواج لمن هم أقل من 18 عاماً

شددت وزارة العدل السعودية، في تعميم موجه للمحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة، يقضي بمنع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمن يقل عمره أو عمرها عن 18 عاماً، وإحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك تماشياً مع نظام حماية الطفل، مشيرةإلى عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 سنة، مروراً بموافقة مجلس الشورى بالأغلبية على الضوابط المنظمة لزواج القاصرات.