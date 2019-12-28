شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء بلا حدود": عالجنا 1.2 مليون مريض فى اليمن خلال 4 أعوام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقالت المنظمة الدولية في تغريدة لها عبر حساب بعثتها في اليمن: "منذ مارس 2015 وحتى سبتمبر2019، استقبلت المنظمة 1.213 مليون مريض في غرف الطوارئ في المرافق الصحية التي تديرها أطباء بلا حدود والتي تدعمها في 12 محافظة يمنية".
وأشارت "أطباء بلا حدود" في تغريدة أخرى، إلى أنها "عالجت منذ مارس 2015 وحتى سبتمبر 2019 أكثر من 160 ألف مريض أصيبوا بالعنف".
وتعمل فرق "أطباء بلا حدود" في اليمن في 12 مستشفى وتدعم أكثر من 20 مرفقا صحيا في 11 محافظة، ألا وهي أبين وعدن وعمران وحجة والحديدة وإب ولحج وصعدة وصنعاء والشبوة وتعز.
يشار إلى أن منظمة "أطباء بلا حدود"، حافظت على استمرار حضورها في اليمن منذ عام 2007. وعقب انتفاضة اندلعت سنة 2011 متأثرة بثورات الربيع العربي في تونس ومصر، بدأت المنظمة العمل في جنوب اليمن. فقد قامت الفرق في تعز والضالع بعلاج جرحى المظاهرات ودعمت غرف الطوارئ في مستشفى الرازي الواقع في محافظة أبين.
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