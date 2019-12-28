شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الليبية المؤقتة: سنلقن تركيا وقطر دروسا في الجهاد والوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بارك رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني تقدمات الجيش الليبى في طرابلس. داعيا سكانها للتحرك ومساندة الجيش في معركة الخلاص النهائي، لافتا إلى أن الحكومة المؤقتة في حالة تأهب تام لتذليل كافة الصعاب أمام الجيش الليبى وتأمين العاصمة فور دخولها.

قال الثني في تصريح صحفي، إن معركة الجيش الليبي على حق ولن نخشى في الحق لومة لائم، مؤكدا أن الليبيون سيلقنون تركيا وقطر دروسا في الجهاد والوطنية والإقدام، لافتا إلى أن كافة الخدمات لن تنقطع عن سكان طرابلس فور تحريرها من قبل الجيش الليبي.

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ولفت إلى أن تعليماته واضحة لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في طرابلس بتأمين الممتلكات العامة والخاصة لضمان عدم العبث بها والمحافظة على محتوياتها، مضيفا " نحيي الجيش الذي يقدم الغالي والنفيس لتحرير الوطن من الميليشيات المسلحة والإرهابيين ومغتصبي السلطة."

وأوضح الثني أن كافة إمكانيات الحكومة الليبية المؤقتة مسخّرة لخدمة الجيش حتى انتهاء المعركة وتحرير كافة ربوع ليبيا، مطالبا جامعة الدول العربية عقد اجتماع طاريء للرد على التهديدات التركية الموجهة إلى ليبيا وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية التي تحاول رهن ليبيا للاستعمار.