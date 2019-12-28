اخبار الخليج

مقتل متعاقد مدنى أمريكى فى هجوم صاروخى على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل متعاقد مدنى أمريكى فى هجوم صاروخى على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مقتل متعاقد مدنى أمريكى في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك، كما شهدت شوارع العراق اليوم تظاهر المئات ضد على ترشيح أسعد العيدانى لرئاسة الحكومة كما اعتذر الرئيس العراقى، برهم صالح، عن تكليف مرشح "كتلة البناء"، أسعد العيدانى، لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدا استعداده شخصيا للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية، وأكد الرئيس العراقى فى رسالة موجهة إلى المؤسسات الحكومية العراقية منها مجلس النواب أن اعتذاره عن تكليف العيدانى لرئاسة الحكومة جاء بعد أخذه فى الحسبان مسؤولية رئيس الجمهورية تجاه شعبه، ومسؤوليته الوطنية تجاه استقرار البلد وسلامته، "ومنطلقا من حرصى على حقن الدماء وحماية السلم الأهلى".

 

وكتب الرئيس العراقى رسالة موجهة لمجلس النواب، وتضمنت الاعتذار عن ترشيح العيدانى "من منطلق حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي.. أعتذر عن تكليف العيداني مرشحا عن كتلة البناء، وأضاف فى الرسالة "أضع استعدادى للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب ليقرروا فى ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا.. فيقينا لا خير يُرتجى فى موقع أو منصب لا يكون فى خدمة الناس وضامنا لحقوقهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل متعاقد مدنى أمريكى فى هجوم صاروخى على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا