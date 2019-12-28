شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يؤكد نجاحه فى استئناف إنتاج وتصدير النفط خلال الثلاث سنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية أنها نجحت خلال الثلاثة سنوات الماضية، فى تحقيق العديد من الإنجازات شملت استئناف إنتاج وتصدير النفط من عدد من القطاعات والحقول النفطية، واستعادة ثقة الشركات الأجنبية، وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك تحقق من خلال تبنى الحكومة اليمنية حزمة من الإجراءات والسياسات المختلفة، للمساهمة فى تحقيق تعافى الاقتصاد الوطني، عقب تأثره نتيجة إشعال ميليشيا الحوثى الانقلابية الحرب على الشرعية وانقلابها على العملية السياسية والتسبب بهجرة الشركات وتوقف إنتاج النفط منذ عام 2015م.

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واستعرض التقرير السنوى لإنجاز خطة وزارة النفط اليمنية للعام 2019م، الأعمال والمشاريع المنجزة فى قطاع النفط والمعادن خلال الثلاثة الأعوام الماضية، ابتداءاً بعودة الإنتاج حتى تنفيذ خط الأنبوب الرابط بين القطاعين 5 و 4 فى محافظة شبوة، وأكد التقرير أن عودة أعمال الوزارة والشركات النفطية من خلال استئناف إنتاج النفط من قطاع S2 بمحافظة شبوة بواقع 16 ألف برميل يومياً عام 2018م، واستئناف إنتاج النفط من قطاع مالك 9 عام 2019م .. مشيرا إلى أنه تم خلال العام 2019م استئناف إنتاج النفط فى محافظة مأرب قطاع (18) عبر المشغل الوطنى شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط، وبلغ إنتاج صافر ٢٠ ألف برميل يومياً، يكرر منها ٨ إلى ١٠ ألف برميل محلياً، فيما يتم تصدير المتبقي، وكذا تضمنت الإنجازات استئناف الإنتاج من حقول المسيلة فى 2019 عبر المشغل الوطنى شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط، بحوالى 33 ألف برميل يومياً.



وأشار التقرير السنوي، إلى عودة أعمال شركة Omv النمساوية، وشركة كالفالى القبرصية، إضافة إلى وجود جهود حثيثة ومتواصلة لاستئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعى المسال، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية جديدة لقطاع البترول تشمل الهيكلة وإصدار قانون خاص باتفاقيات البترول.



وأكدت وزارة النفط، وجود مشاريع هامة وإستراتيجية جديدة لتفعيل قطاع النفط، تشمل مشروع خط أنبوب نقل النفط الخام بطول 82 كيلو متر، لربط قطاع 5 جنة بقطاع 4 غرب عياد لتصدير النفط الخام للقطاعات الإنتاجية 5 و 18 و S1 عبر ميناء النشيمة البترولي، وذلك للمساهمة بتصدير 25 ألف برميل يومياً من قطاع 5 - جنة هنت وتسهيل تصدير نفط مأرب قطاع 18 بمعدل 20 ألف برميل يومياً وتسهيل تصدير النفط الخام من قطاع S1 بحوالى 12 ألف برميل يومياً، وكذا إعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية وإعادة إنتاج النفط الخام من جميع الحقول الإنتاجية فى محافظتى شبوة ومأرب بأقل كلفة.