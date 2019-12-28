تونس.. أمسية ثقافية تركية على أنغام الخليج 365 الساحرة 

تونس/ مروى الساحلي/ الخليج 365

تحت عنوان "استمع للأناضول واشعر بالثقافة"، نظم المركز الثقافي التركي "يونس أمره" في تونس، الجمعة أمسية ثقافية تركية.

ووفق مراسلة الخليج 365، تندرج الأمسية التي أقيمت بالمسرح البلدي بالعاصمة تونس، في إطار أنشطة المركز للتعريف بالثقافة التركية وإبرازها.

وفي بهو المسرح البلدي، عرض الفنان التشكيلي التركي أحمد سولا نحو عشرين لوحة فنية حملت عناوين، أبرزها "نون والقلم" و"الحزن" و"أزرق" و"أناضولو" و"نظرة الحبيب" و"البراءة" و"رأي" و"اقرأ".

وانطلقت الأمسية الثقافية بعرض موسيقي عزف خلاله أحمد سولا على آلة البيانو، وقدم أغنية باللغة التركية.

وعبر نوتات الموسيقى التي عزفها، حمل سولا المستمعين إلى عالم الخليج 365 الساحرة وجمال ثقافتها المتنوعة.

وتخللت الأمسية مقطوعات موسيقية للفنانة وعازفة الناي التركية بورجو كاراداغ، التي قدمت أجمل ألحان الخليج 365 ونغماتها الصوفية بطريقة متجددة.

وتعمل الفنانة في موسيقاها على مزج الألحان التراثية التركية مع موسيقى الجاز، ورافقتها خلال عرضها فرقة موسيقية متكونة من 4 عازفين على آلات البيانو والقيثار الالكتروني و"الباتري".

كما قدمت بصوتها الشجي 4 أغاني قديمة قادمة من أراضي الخليج 365 وأذربيجان والبلقان.

وحضر الأمسية السفير التركي بتونس علي أونانير، ورئيس المركز الثقافي مليح بوراق يدي يلدز، وعدد من الشخصيات التركية المقيمة بتونس.

كما حضرتها رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، إضافة إلى عدد من الطلبة.

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وفي تصريح للأناضول، قال رئيس المركز الثقافي التركي مليح بوراق يدي يلدز، إن الحفل جرى تنظيمه بالتعاون مع بلدية تونس.

وأضاف: "تم تنظيم هذا الحفل بشكل جيد، ليكون من قسمين؛ الأول كان من نصيب الرسام أحمد سولا، والثاني من نصيب الفنانة بورجو كاراداغ".

من جانبها، عبرت سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس، عن سعادتها بالتكريم الذي تلقته من قبل المركز، موضحة أن هذا الحفل يأتي في إطار الشراكة وعلاقات التعاون بين البلدية والمركز.

من جهته، قال سولا إن اللوحات التي تم عرضها مستوحاة من أبرز مقولات المفكر والمتصوف التركي يونس أمره.

وتابع سولا للأناضول، أنه أراد من خلال هذا العرض أن يترجم أجمل ما قاله يونس أمره من حكم وأبيات شعرية تصف علاقة الإنسان بالخالق وسر الحب الإلاهي.

وأشاد الفنان التشكيلي بانجازات المركز الثقافي يونس أمره الذي يعمل على التعريف بالثقافة التركية حول العالم.



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