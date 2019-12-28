وزراء خارجية 4 دول أوروبية يزورون ليبيا في يناير

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الحكومة الليبية، الجمعة، عزم وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا زيارة ليبيا في السابع من يناير/ كانون ثان المقبل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، نشر على صفحة الوزارة في "فيسبوك".

وقالت الوزارة إن "وزير الخارجية محمد سيالة أجرى اتصالًا هاتفيًا مع المسؤول السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تناول تطورات الأوضاع والمجازر التي يرتكبها (خليفة) حفتر ضد المدنيين في مدن الغرب الليبي وفي العاصمة طرابلس".

وأكد المسؤول الأوروبي وفق البيان، عزمه القيام بزيارة ليبيا في السابع من الشهر المقبل بصحبة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا للتباحث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعدد من المسؤولين.

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ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ليبيا تصعيدا عسكريا بعد إعلان قوات حفتر المدعومة من عدة دول إقليمية، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

وفي 12 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، أعلن حفتر من جديد، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.



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