مدني المدينة يغلق 32 مستودعاً

صحيفة الخليج الالكترونية نفذ الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، حملة على المستودعات بشمال المدينة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، شملت الكشف على 76 موقعاً ، حيث تم إغلاق 32 مستودعاً لمخالفتها لاشتراطات ومتطلبات السلامة، واحالة 24 موقع منها للجان النظر في المخالفات لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

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