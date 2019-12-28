دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Leafster الجديد على أندرويد يُتيح لك البحث في كتب جوجل © Tech World قدمت بواسطة

Leafster أحد التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي، والذي يدعم البحث في خدمة كتب جوجل وأكثر من ذلك بكثير.

Leafster هو تطبيق غير رسمي يستخدم واجهة برمجة تطبيقات كتب جوجل لاستكشاف مجموعة واسعة من الكتب والمجلات والنصوص التي قامت بجوجل برقمنتها على مدار السنين، مع إمكانية عرض أجزاء النص والمعاينات وتنزيل الملفات.

وإذا كان العمل في المجال العام، فإن التطبيق يسمح لك بتنزيل المحتوى بالكامل ومجانيًا بتنسيق PDF و EPUB، ولكن لمشاهدته ستحتاج إلى وجود عارض PDF أو EPUB على جهازك الأندرويد. ومع التطبيق، يمكنك تصنيف نتائج البحث حسب الصلة أو تاريخ النشر، وهناك أيضًا خيار لتحديد اللغة المفضلة ومن الممكن شراء الكتب المتوفرة من متجر كتب جوجل، ومن المعلوم للجميع وبنفس الوقت من الغريب أنه ليس هناك تطبيق رسمي لخدمة كتب جوجل، ولا يُمكِن الوصول إليها إلا بتنسيق ويب قديم إلى حد ما، في حين أن Leafster تتمتع بواجهة لطيفة تتبع إرشادات ماتيريال ديزاين مع إمكانية تصفية عمليات البحث.

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أخيرًا، التطبيق متاح على أندرويد مجّانًا وبشكل كامل ودون عمليات شراء داخلية، فيما سيعمل معه إصدار أندرويد 4.2 فأحدث.

تحميل تطبيق Leafster على أندرويد.

التدوينة تطبيق Leafster الجديد على أندرويد يُتيح لك البحث في كتب جوجل ظهرت أولاً على عالم التقنية.