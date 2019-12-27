شكرا لقرائتكم خبر عن طعنه وفرّ هارباً..القبض على متورط في قتل شاب خلال «مشاجرة جماعية» بحائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تُوفي شاب في العقد الثاني من العمر صباح اليوم الجمعة في حائل بعد تلقيه عدة طعنات من شخص أثناء مشاجرة جماعية، وقعت في ممشى حديقة طريق الملك سلمان في حي الشفاء بحائل، لاذ بعدها الجاني بالفرار من موقع الحادثة.

وكثفت الجهات الأمنية المعنية بحائل البحث عن المتسبب، ونتج من ذلك القبض على أحد الأشخاص الذي كان طرفاً في المشاجرة، إذ دهمت الجهات الأمنية بعد صلاة العشاء من مساء اليوم الجمعة منزل المشتبه به الرئيسي بإحدى المحافظات غرب منطقة حائل، وألقت القبض عليه دون مقاومة منه لرجال الأمن.

وكان مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، قد وجّه منذ وقوع الحادثة جميع القطاعات الأمنية ذات العلاقة بالعمل على ضبط جميع الأشخاص المتورطين في ذلك بأسرع وقت ليتم تحديد المتسبب في الطعن، وإحالته للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء النظامي بحقه، وبحق كل من له طرف بوفاة الضحية.