Realme تطلق هاتف 5G متطور بداية العام القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت Realme التي اشتهرت بتطوير الهواتف المميزة عن نيتها إطلاق هاتف ذكي بمواصفات فائقة في 7 يناير القادم.

Advertisements

وتبعا للخبراء في الشركة فإن هاتف X50 5G الجديد سيزود بالعديد من التقنيات التي ستجعله يتعامل بسرعة فائقة مع شبكات Wi-Fi، فضلا عن أنه سيكون قادرا على العمل مع شبكات 5G الخلوية، ليكون المنافس الأبرز لهواتف Redmi K30 الشهيرة من هواوي.

وسيكون بإمكان هذا الجهاز العمل مع ترددات n1, n41, n78, n79 الخاصة بشبكات الجيل الخامس الخلوية، فضلا عن قدرته على الاتصال بشبكات 4G الموجودة حاليا.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية رباعية العدسة،فيها مستشعر بدقة 60 ميغابيكسل من تطوير شركة سوني، لتكون واحدة من أفضل كاميرات الهواتف، إضافة لمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

وسيضمن أداءه السريع معالج Quаlcomm Snаpdragon 765G، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.