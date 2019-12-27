مجلس الوزراء السودانى يُجيز مبدئيا موازنة 2020 متضمنة تقليص دعم الوقود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن وزير المالية السوداني، الدكتور ابراهيم البدوي، إجازة مجلس الوزراء، فى اجتماع طارئ عقد اليوم الجمعة، لميزانية عام 2020، متضمنة تقليصا لدعم الوقود، وقال وزير المالية، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، إن هناك إجراءات حماية اجتماعية ستُتخذ من أجل مواجهة هذا الإجراء، وللسيطرة على التضخم، وضبط سعر الصرف، وأشار إلى أن تلك الإجازة "مبدئية"، ويبقى أن تعرض الميزانية على اجتماع مشترك لمجلسى السيادة والوزراء، من أجل مناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.
وعقد مجلس الوزراء السودانى اجتماعا، اليوم الجمعة، استمر نحو 7 ساعات، لإقرار الميزانية، التى سيطر على مناقشاتها مسألة تقليص دعم الوقود، فى ظل رفض قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الحاضنة السياسية للحكومة، تلك الخطوة.
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