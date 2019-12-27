بعد مسلسل الانسحابات الأخير من داعمي عملة فيس بوك الرقمية ليبرا، جاء تصريح الرئيس السويسري حولها ليعلن فشلها بشكلها الحالي للحصول على الموافقة.
وصرّح وزير المالية السويسري والرئيس المنتهية ولايته Ueli Maurer أنه لا يعتقد بوجود فرصة للنجاح أمام ليبرا بشكلها الحالي وذلك بسبب عدم تقبل المصارف المركزية لها. وأضاف أن المشروع بشكله الحالي قد فشل.
وتعتزم فيس بوك إطلاق وإدارة عملة ليبرا من شركة كاليبرا التي تتخذ من جنيف في سويسرا مقراً رئيسياً لها. وترى الدول والحكومات أنه سيكون لها آثار على السياسات المالية العالمية.
وتتوقع فيس بوك إطلاق عملتها رسمياً في يونيو القادم، لكن هذه العقبات التي يراها المشرعون قد تؤجل الإطلاق، خاصة بعد انسحاب عدد من الشركات الدامعة لها.
وتعتزم فيس بوك دعم عملتها ليبرا وتغطيتها بخليط من الأصول كودائع البنوك وديون حكومية يتم رعايتها من قبل حافظ أمين، وذلك لمنع التذبذبات السعرية وإضفاء المزيد من الثقة فيها مقارنة بباقي العملات الرقمية.
التدوينة سويسرا: عملة ليبرا فشلت بشكلها الحالي ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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