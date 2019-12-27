دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيس بوك تُغلي إمكانية الاشتراك في ماسنجر باستخدام رقم الهاتف فقط

سيتوجب على مستخدمي ماسنجر التسجيل في التطبيق باستخدام حسابات فيس بوك ولن يُسمح بالتسجيل عبر رقم الهاتف فقط.

أتاحت شركة فيس بوك للمستخدمين في عام 2015 تسجيل الاشتراك في تطبيق المراسلة ماسنجر باستخدام رقم الهاتف فقط عدد من الدول، لتتحول طريقة التسجيل في التطبيق لشكل شبيه مع تسجيل الدخول على واتساب ودون الحاجة لوجود حساب الفيس بوك كشرط للاشتراك بالخدمة، لكن على ما يبدو أن الدافع خلف تلك الخطوة قد انتهى لتبدأ الشركة مرحلة جديدة تستوجب على المستخدمين التسجيل بفيس بوك للاستفادة من خدمات تطبيق ماسنجر.

الشركة نشرت التغيرات الجديدة في صفحة خدمات الدعم، وقالت أن عملية الاشتراك بماسنجر أصبح مُلزمة بوجود حساب على فيس بوك.

وعللت فيس بوك هذا القرار كون الغالبية العظمى للمستخدمين تستخدم حسابات على المنصة للتسجيل في ماسنجر، وفقًا لتصريحها لموقع VentureBeat.

وأضافت الشركة أن هذا التغير سيسري مفعوله على المستخدمين الجدد الذين يرغبون بالاشتراك في ماسنجر، فيما سيحظى أولئك الذين سبق وسجلوا بالتطبيق عبر أرقام هواتفهم باستمرار الاستفادة بنفس الطريقة التي سجلوا بها.

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وربما لا يبدو قرارًا غريبًا بظل وجود واتساب، لكنه سيؤثر بكل تأكيد على الذين كانوا يرغبون بالاستقلالية عن الشبكة الرئيسية.

يُذكر أن ماسنجر يمتلك أكثر من 1.3 مليار مستخدم نشط شهريًا، فيما يمتلك واتساب نحو 1.5 مليون مستخدم نشط شهريًا.

المصدر:

VentureBeat

التدوينة فيس بوك تُلزم الذين يرغبون بالاشتراك في ماسنجر من وجود حساب على المنصة ظهرت أولاً على عالم التقنية.