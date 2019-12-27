أوبو تكشف عن نسختي هاتف Reno 3 بدعم اتصال الجيل الخامس

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

كشفت شركة أوبو عن هاتفها الجديد 3 Reno ينسختين وهما Reno 3 وReno 3 Pro وكما جاء في التسريبات السابقة فإن كلا الهاتفين مدعم بتقنية اتصال الجيل الخامس.

في الحقيقة لم يمضي شهرين على إطلاق الشركة هاتفها السابق Oppo Ace إلا أن الشركة تأبى أن يمضى عام 2019 دون وضع لمسة أخيرة بهاتف جديد يدعم اتصال 5G.

بالحديث عن الهاتفين فإن كل منهما يملك شاشة بقوة إضاءة 800 نت ودعم + HDR10 ومعدل استجابة للمس 180 هيرتز ومزودان بنظام صوتي وسماعات Dolby Atmos، بينما يملك كلا الهاتفين بطارية 4025 ملي أمبير تدعم شحن سريع بقدرة 30 واط يعطي 50% من شحن البطارية في 20 دقيقية ويصل لـ 70% في نصف ساعة.

لكن قد تعد سعة البطارية هنا مشكلة في الهاتف كونه يدعم شبكات الجيل الخامس وهو ما يعني استهلاك أكبر للبطارية، في ظل وجود وضع ثنائي لدعم الاتصال بشبكات 5G وكذلك 4 هوائبات لضمان لالتقاط الاشارات ونظام برمجي للتبديل بين LTE و5G.

أما بالنسبة للإختلافات بين الهاتفين فيمكن إجازها في التالي:

أوبو Reno 3:

يعمل بمعالج ميدياتيك Dimensity 1000 ويبلغ قياس شاشته 6.4 بوصة من نوع AMOLED مع نتوء قطرة الماء في منتصف الواجهة الأمامية، أما بالنسبة للكاميرا فالأمامية بدقة 32 ميجا بكسل أما الخلفية فبعدسة أساسة بدقة 64 ميجا بكسل وعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بكسل مع خيارات أخرى متعددة للتصوير.

أوبو Reno 3 Pro:

تعمل هذه النسخة بمعالج كوالكوم سنابدراجون 765G وتحمل شاشة قياس 6.5 بوصة AMOLED مع معدل تحديث 90 هيرتر، والكاميرا الأمامية تأتي في ثقب دائري أعلى اليسار بدقة 32 ميجا بكسل.

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أما الكاميرا الخلفية فتملك عدسة رئيسية أقل دقة من مثيلتها في نسخة Reno 3 لكنها أكثر تقدما فهي بدقة 48 ميجا بكسل لكنها تملك فتحة غالق f/1.7 ونظام تثبيث بصري للصورة، وهناك عدسة بدقة 13 ميجا بكسل وقدرة تكبيرة بصري 2X تتوافق مع عدسة واسعة بدقة 2 ميجا بكسل فيما يلا يملك الهاتف منفذ للسماعة.

السعر والتوفر في السوق:

ستتوفر نسختي Reno 3 في السوق الصيني في 31 ديسمبر الجاري بحيث سيأتي Reno 3 بـ خيار 8 أو12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية و128 جيجا بايت ذاكرة تخزين سيبلغ السعر 486$ و 529$ على التوالي.

أما نسخة Reno 3 Pro ستبلغ 572$ بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت و128 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية، وبسعر 643$ لنسخة 12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية و 256 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية.

المصدر

Engadget

التدوينة أوبو تكشف عن نسختي هاتف Reno 3 بدعم اتصال الجيل الخامس ظهرت أولاً على عالم التقنية.