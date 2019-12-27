- 1/2
- 2/2
الخليج - حسن القبيسي
يلتقي أبها وضمك مساء يوم السبت على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 13من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
ويعتبر هذا اللقاء اول ديربي يجمع بين الفريقين في دوري المحترفين حيث لم يلتقيا فيه مسبقاً ، ويدخل الفريقان اللقاء وهما يطمحان للظفر بالنقاط الثلاث .
فأبها الذي جمع 20 نقطة من مبارياته الـ 12 السابقة جعلته يحتل المركز الـ 8 في سلم ترتيب الجدول يأمل في مواصلة إنتصاراته وتحقيق الفوز والاقتراب أكثر من فرق الصدارة ، خاصة أنه قدم مستويات مميزة حتى الان بقيادة مدربه الشابي ، الذي إستطاع توظيف العناصر الموجودة لديه بشكل جيد ،حتى الآن .
بينما يدخل ضمك اللقاء وهو في المركز الآخير برصيد 7 نقاط جمعها في مبارياته الـ 12 الماضية من الدوري، ولم يقدم الفريق المأمول منه حتى الآن رغم قيام إدارة النادي بإلغاء عقد المدرب الكوكي ، والتعاقد مع ” بن زكري” الذي حقق الفوز في مباراة واحدة وخسر خمس مباريات منذ توليه المدير الفني للفريق .
وخلال الجولات الماضية نجد ضمك يعاني في خط الدفاع حيث استقبل مرماه 27 هدف كأضعف خط دفاع في الدوري بينما لم يتمكن مهاجموه من تسجيل سوى 7 أهداف كأضعف خط هجوم في الدوري ، فيما استقبلت شباك أبها 18 هدف وسجل مهاجموه 18 هدف .
كانت هذه تفاصيل خبر #ابها و #ضمك ومن يكسب الديربي الأول في #دوري_المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.