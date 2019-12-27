ابها و #ضمك ومن يكسب الديربي الأول في #دوري_المحترفين

الخليج - حسن القبيسي

يلتقي أبها وضمك مساء يوم السبت على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 13من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ويعتبر هذا اللقاء اول ديربي يجمع بين الفريقين في دوري المحترفين حيث لم يلتقيا فيه مسبقاً ، ويدخل الفريقان اللقاء وهما يطمحان للظفر بالنقاط الثلاث .

فأبها الذي جمع 20 نقطة من مبارياته الـ 12 السابقة جعلته يحتل المركز الـ 8 في سلم ترتيب الجدول يأمل في مواصلة إنتصاراته وتحقيق الفوز والاقتراب أكثر من فرق الصدارة ، خاصة أنه قدم مستويات مميزة حتى الان بقيادة مدربه الشابي ، الذي إستطاع توظيف العناصر الموجودة لديه بشكل جيد ،حتى الآن .

بينما يدخل ضمك اللقاء وهو في المركز الآخير برصيد 7 نقاط جمعها في مبارياته الـ 12 الماضية من الدوري، ولم يقدم الفريق المأمول منه حتى الآن رغم قيام إدارة النادي بإلغاء عقد المدرب الكوكي ، والتعاقد مع ” بن زكري” الذي حقق الفوز في مباراة واحدة وخسر خمس مباريات منذ توليه المدير الفني للفريق .

وخلال الجولات الماضية نجد ضمك يعاني في خط الدفاع حيث استقبل مرماه 27 هدف كأضعف خط دفاع في الدوري بينما لم يتمكن مهاجموه من تسجيل سوى 7 أهداف كأضعف خط هجوم في الدوري ، فيما استقبلت شباك أبها 18 هدف وسجل مهاجموه 18 هدف .