توتنهام يفكر في استعادة بيل

صحيفة الخليج الالكترونية تفكر إدارة توتنهام جدياً في دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالتعاقد مع الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد، بطلب من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق.

وأشارت صحيفة “صن” الإنجليزية، الجمعة، إلى أن توتنهام سيعرض على الريال لاعبه كريستيان إريكسن إضافة إلى 25 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع بيل بشكل رسمي.

ورفض إريكسن التجديد مع ناديه اللندني مما يعني رحيله مجاناً بنهاية الموسم الجاري، لذلك يفضل مسؤولو الفريق بيعه في يناير للاستفادة من قيمته مالياً.

على جانب آخر، يواجه بيل فترة صعبة مع ريال مدريد تحت قيادة زيدان، لذلك يريد الويلزي الرحيل عن صفوف النادي والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

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