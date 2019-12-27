الوحدة يعود إلى الانتصارات.. ويقفز إلى الوصافة

صحيفة الخليج الالكترونية

استعاد فريق الوحدة الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات، بفوزه بهدف دون رد على ضيفه الفيصلي، في المواجهة التي جمعتهما الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ويقفز الفريق المكي إلى وصافة الدوري في انتظار ماتسفر عنه بقية مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

النتيجة رفعت رصيد الوحدة إلى 24 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 20 نقطة في المركز السابع.

ويدين الفريق المكي بانتصاره إلى لاعبه راكان الشملان الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 76.

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وحاول كل فريق فرض أسلوبه على الآخر والتحكم في مجريات المباراة، وسرعان ما دانت السيطرة للاعبي الوحدة؛ لكن عابهم سوء انهاء الهجمات أمام مرمى الفيصلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني كان الإسباني البرتو بوتيا قريباً من التسجيل لكن رأسيته علت عارضة مصطفى ملائكة حارس الفيصلي. ورد حسين القحطاني بتسدية من خارج حدود منطقة الجزاء انتهت في أحضان حارس مرمى الوحدة.

واستطاع راكان الشملان أن يسجل هدف التقدم لفريقه الوحدة عند الدقيقة 76 ، بعد أن استلم كرة داخل حدود منطقة الجزاء وراوغ المدافعين وسجل في شباك ملائكة، وحاول بعدها الفيصلي العودة إلى المباراة لكن محاولته فشلت مع تألق الدفاع الوحداوي.