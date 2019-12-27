المرور .. غرامة مالية حال عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، عن وجود غرامة مالية في حال عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا؛ حيث يفرض هذا على قائد المركبة غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

وأوضح ” المرور ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، طريقة إتمام مبايعة المركبات إلكترونيًّا عبر منصة أبشر؛ لافتًا إلى إنه أولًا يجب تسجيل الدخول عبر منصة أبشر.

وأشار إلى أن بعد ذلك يتم اختيار خدمات المركبات، وبعدها اختيار خيار مبايعة المركبات، وأخيرًا اتباع الخطوات التي ستظهر؛ فيما كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن الخدمة التي تأتي ضمن 13 خدمة تسهل الإجراءات أمام المواطنين والمقيمين.