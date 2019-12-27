هيئة الترفيه تنفي الترخيص لفعالية الاحتفال برأس السنة

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت الهيئة العامة للترفيه، أنها لم ترخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والتي تم تداول إعلانها في منصات التواصل الاجتماعي. وقالت: تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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