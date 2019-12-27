طيران حفتر يستهدف قوات الوفاق شمال غربي ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - خليفة حفتر

استهدف سلاح الجو التابع لقوات شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الجمعة تمركزات تابعة للجماعات المسلحة بمحيط مصفاة الزاوية شمال غربي البلاد،بحسب موقع بوابة افريقيا الإخبارية.

وكانت المدينة قد تعرضت أمس الخميس لثلاث غارات جوية أسفرت إحداها عن وفاة مدنيين اثنين وجرح ثمانية آخرين نتيجة سقوط صواريخ على عدة محلات بالطريق الساحلي في الزاوية، فيما لم تسفر غارتان عن أي ضرر.

يأتي الاستهداف الجوي اليوم الجمعة في إطار تشديد قوات المشير حفتر لهجماتها بعد اعلانه في الثاني عشر من الشهر الجاري انطلاق المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس ،مقر حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا.