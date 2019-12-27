شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قذيفتى هاون على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية فى كركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقي، بسقوط قذيفتى هاون على قاعدة عسكرية فى محافظة كركوك،وقال المصدر - فى تصريح لقناة السومرية نيوز، اليوم /الجمعة/ - إن "قذيفتى هاون سقطتا مساء اليوم، على قاعدة (كى وان) العسكرية التي تضم قوات أمريكية فى محافظة كركوك"، وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث أسفر عن إصابة منتسب بجروح مختلفة" وشهدت شوارع العراق اليوم تظاهر المئات ضد على ترشيح أسعد العيدانى لرئاسة الحكومة كما اعتذر الرئيس العراقى، برهم صالح، عن تكليف مرشح "كتلة البناء"، أسعد العيدانى، لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدا استعداده شخصيا للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية.

وأكد الرئيس العراقى فى رسالة موجهة إلى المؤسسات الحكومية العراقية منها مجلس النواب أن اعتذاره عن تكليف العيدانى لرئاسة الحكومة جاء بعد أخذه فى الحسبان مسؤولية رئيس الجمهورية تجاه شعبه، ومسؤوليته الوطنية تجاه استقرار البلد وسلامته، "ومنطلقا من حرصى على حقن الدماء وحماية السلم الأهلى".