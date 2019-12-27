شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية تكذب حدوث اشتباك بالأيدى بين عسكريين وجنود أمريكيين بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كذبت وزارة الدفاع الروسية تقريرا نشره "المرصد السورى لحقوق الإنسان"، تحدث عن اندلاع اشتباك بالأيدى بين عسكريين روس وأمريكيين شمال سوريا، وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة، تعليقا على الموضوع - إن "التقرير الصادر عن ما يسمى بالمرصد السورى لحقوق الإنسان الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له وزعم وقوع مشاجرة تحولت إلى اشتباك بالأيدى بين عسكريين روس وأمريكيين شمال شرق سوريا، ليس إلا خبرا زائفا".



وسبق أن نقل "المرصد السورى لحقوق الإنسان"، الذى اتهمته وزارة الدفاع الروسية مرارا بنشر تقارير كاذبة، أن الحادث المزعوم حدث أول أمس الأربعاء، فى بلدة تل تمر بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، حيث وصلت إليها مجموعة عسكريين أمريكيين للحصول على معلومات من السكان المحليين.



وأوضح "المرصد" أن أهالى البلدة اتهموا العسكريين الأمريكيين بالخيانة فى ظل قرار رئيس بلادهم، دونالد ترامب، سحب قوات الولايات المتحدة من شمال سوريا؛ ليصل إلى الموقع لاحقا قوات روسية واندلعت بينهم مشاجرة تحولت إلى اشتباك بالأيدى لكن دون استخدام أى سلاح، بحسب رواية "المرصد".