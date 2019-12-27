شكرا لقرائتكم خبر عن علقت مركبته بـ«منطقة وعرة».. قائد مدرسة بمكة يُنقذ طالباً من التغيب عن الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجح قائد مدرسة ثانوية بمكة المكرمة، أمس الخميس، في إنقاذ طالب تعطلت مركبته في منطقة وعرة بين الجبال أثناء توجه لمدرسته لأداء أحد الاختبارات.

وتواصل قائد المدرسة مع أسرة الطالب، وعلم منهم بأنه قد غادر المنزل ذاهباً إلى مدرسته قبل الاختبار بساعة، وعلى الفور استقل المدير سيارته وتوجه إلى الطريق الجبلي باحثاً عن الطالب، ليجده على بعد 10 كم من المدرسة.

وقام مدير المدرسة بإيصال الطالب الذي انتظر على قارعة الطريق ما يقارب ساعة، إلى قاعة الاختبار قبل خروج الطلاب من الامتحان.