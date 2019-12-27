شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» يعلن إحباط تهريب 1.5 طن حشيش إلى المملكة والقبض على 79 متهماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم الجمعة، إحباط عدة محاولات لتهريب 1326 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، خلال شهر ربيع الثاني من عام 1441هـ.

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وأكد المتحدث باسم “حرس الحدود”، المقدم مسفر القريني، في بيانٍ صحفي، أنه تم إلقاء “القبض على 79 شخصاً متورطاً، بينهم 54 إثيوبياً، و16 يمنياً، وخمسة صوماليين، وأربعة متهمين سعوديين”.

وأوضح “القريني”، أنه تم إلقاء القبض على المتهمين “بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، وذلك ضمن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية”.

وختم المتحدث باسم “حرس الحدود”، بالإشارة إلى أنه تمت “إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي كانت بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية”.