شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش الليبى تقترب من قلب العاصمة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

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أعلن الإعلام الحربى التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الجمعة، سيطرة قوات الجيش على مواقع جديدة؛ بدءاً من مطار طرابلس العالمى إلى خزانات النفط، مروراً بكوبرى الفروسية ومعسكر النقلية، عقب تراجع قوات الوفاق الوطني، وأفادت بوابة (إفريقيا) الإخبارية بأن قوات الجيش الليبى تقترب من قلب العاصمة طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات، وهى تحاصر المدينة من عدة محاور، تزامناً مع استهداف سلاح الجو تمركزات تابعة للجماعات المتطرفة ومليشيات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية.

وكان المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، أعلن فى وقت سابق تقهقر "المليشيات" وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدرى جنوب طرابلس، واستهدفت الغارات مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحى مصراتة فى ضواحى مدينة سرت، التى يحشد الجيش قواته وآلياته فى محيطها منذ نحو أسبوعين استعداداً لدخولها عقب المهلة.