شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسى المكلف: لن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت جلسة المشاورات التى عقدها الرئيس التونسى قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف حبيب الجملى بدون إعلان تشكيل الحكومة كما كان متوقعًا وصرح حبيب الجملي، اليوم الجمعة، عقب لقاء الرئيس التونسى بقصر قرطاج، بأنه لن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة اليوم، مضيفًا أنه أطلع رئيس الجمهورية على المفاوضات الجارية بخصوص تشكيل حكومة مستقلين وفق ما أعلن عنه سابقا، وجدد حرصه على التأكد من كفاءة ونزاهة المرشحين وبعدهم عن الانتمائات السياسية، معبرًا عن أمله فى أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة فى أقرب الآجال.

وهذه هى الجلسة الثانية بين الرئيس التونسى ورئيس الوزراء المكلف اليوم، حيث بحث الطرفان فى الجلستين آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة، وكان المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف قيس العرقوبى ذكر، فى وقت سابق اليوم، أن التشكيلة الحكومية الجديدة جاهزة، مشيرًا إلى إمكانية عرضها خلال ساعات على الرئيس التونسي.

وكان قيس سعيد، قد كلف فى 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملى بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات بدون العودة إلى أى حزب.