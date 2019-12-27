شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بلدة اليامون غرب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم شابين فلسطينيين من بلدة اليامون غرب جنين، وذكرت مصادر محلية في جنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الشابين أديب مصطفى سمودي، ومعاذ إبراهيم أبو الحسن، عقب اقتحام بلدة اليامون غرب جنين، ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما، وحمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية المباشرة عن قيام أحد المستوطنين باقتحام كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة وترويع المصلين والزائرين، كونها القوة القائمة بالاحتلال وتتحمل المسئولية كاملة عن توفير الحماية للفلسطينيين وزوارهم في الأرض المحتلة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي اليوم الخميس - أن هذا الاعتداء الخطير وغيره من الاعتداءات التي تستهدف دور العبادة، يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى كونه انتهاكا صارخا لحرية العبادة كما نصت عليها القوانين الدولية.

وذكرت "في الوقت الذي تتصاعد فيه اقتحامات المجموعات الاستيطانية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، اقتحم مستوطن متطرف يحمل سكينا كبيرة كنيسة القيامة بالقدس المحتلة في خضم الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد؛ ما تسبب في حالة كبيرة من الذعر بين المصلين والزائرين، وقامت شرطة الاحتلال بتوقيفه وبعد ساعات قليلة أطلقت سراحه".