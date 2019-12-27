شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفرقه على منطقة جازان بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت الليلة الماضية،أمطار متفرقه على منطقة جازان شملت مركزى قوز، الجعافرة، والعالية وقرى السلامة العليا والسلامة السفلى، والعزامة والمجديرة والنقاش وعدد من القرى التابعة له، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية وشهدت منطقة الخليج، اليوم الجمعة طقسا متباينا، حيث تشهد المملكة العربية السعودية نشاطا للرياح السطحية المثيرة للأتربة، فى حين يكون الطقس غائما فى الإمارات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعديه ممطره على تلك المناطق، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.