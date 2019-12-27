ليبيا.. مظاهرات بطرابلس ومصراتة تنديدا بعدوان حفتر

طرابلس/ وليد عبد الله / الخليج 365



شهدت العاصمة الليبية طرابلس، ومدينة مصراتة (غرب)، الجمعة، مظاهرات كبيرة منددة بعداون ميليشيات خليفة حفتر، ومشددة على رفض حكم العسكر.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن مظاهرات دعت إليها منظمات مجتمع مدني انطلقت بعد صلاة الجمعة في ميدان الشهداء بالعاصمة، وساحة الحرية بمصراتة (200 كلم جنوب طرابلس).



وأضاف أن متظاهرين بطرابلس رفعوا لافتات ورددوا شعارات تندد بحكم العسكر، وتدعو إلى حماية الدولة المدنية.

كما رفع متظاهرون صورا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مكتوب عليها "كفو أيديكم عنا".



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وفي مصراتة، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "عاصمة الشهداء مصراتة لن تركع" "ونعم للتعاون الليبي التركي"، و"شكرا للشعب التركي" و"نموت شهداء حكم العسكر لا".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ليبيا تصعيدا عسكريا بعد إعلان قوات حفتر المدعومة من عدة دول إقليمية، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وفي 12 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، أعلن حفتر من جديد، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

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