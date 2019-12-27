‎السيسي وبوتين يتفقان على تكثيف جهود تسوية الأزمة الليبية

القاهرة/ الخليج 365

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على تكثيف الجهود المشتركة الرامية لتسوية الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع نظيره الروسي بوتين، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وتطرق الاتصال بين الجانبين إلى استعراض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتوافق السيسي وبوتين "على تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية هناك"، حسب البيان ذاته.

ومرارًا، أكد السيسي، دعم بلاده لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة من جانب مجلس نواب طبرق، إذ عادة ما تعتبر القاهرة أن الجيش الوطني الليبي هو قوات حفتر، واستقبل السيسي الأخير أكثر من مرة خلال العام الجاري، ووصف قواته بـ"الجيش الوطني الليبي".

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فيما تشير تقارير غربية إلى دعم روسيا لقوات حفتر، وتتهم موسكو بتأجيج الصراع في ليبيا، وكرر بوتين التأكيد في أكثر من مناسبة أن بلاده على اتصال مع الأطراف الليبية، سواء مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا برئاسة فائز السراج، أو مع حفتر.

وفي وقت سابق الجمعة، شن طيران حربي تابع لميليشيا حفتر، ضربة جوية استهدفت مجمع "الزاوية" النفطي، غربي ليبيا.

ونشر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، على "فيسبوك"، نقلا عن عميد بلدية الزاوية جمال بحر، أن "الطيران الداعم لمجرم الحرب حفتر، يشن غارة على المجمع النفطي في الزاوية، تُعد الرابعة خلال 24 ساعة".



وأفاد مراسل الخليج 365، أن الزاوية شهدت بعد صلاة الجمعة خروج مظاهرات لأهالي المدينة، تنديدا واحتجاجا على القصف الذي أسفر الخميس، عن سقوط قتيلين و8 جرحى.



ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق"، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.

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