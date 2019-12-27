تونس.. سعيد والجملي يبحثان مستجدات تشكيل الحكومة

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الجمعة، آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال لقائهما بقصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وعقب اللقاء قال الجملي ، بحسب البيان، إنه "لن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة الجمعة".

وأضاف الجملي، أنه أطلع رئيس الجمهورية على المفاوضات الجارية بخصوص تشكيل حكومة مستقلين وفق ما أعلن عنه سابقا.

وجدد حرصه على التثبت من كفاءة ونزاهة المرشحين وبعدهم عن الالتزام السياسي، بحسب المصدر ذاته.

وعبر الجملي عن أمله في أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة في أقرب الآجال.

والخميس، رجح رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أن يتم التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة السبت.

وأكّد الغنوشي، في تصريح إعلامي، بمقر البرلمان، "إمكانية عرض التشكيلة الحكومية المقترحة بين الخميس أو الجمعة على أنظار البرلمان".

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واستدرك بالقول: "إذا لم يتم ذلك السبت فمن المرجح أن تُرحل جلسة التزكية إلى الأسبوع القادم".

والاثنين، أعلن الجملي، أنّه قرّر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد، بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب السياسية.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كلف الرئيس قيس سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب "النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقبل أسبوع، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.

وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).

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