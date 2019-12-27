ليبيا.. تجدد الاشتباكات بأغلب محاور القتال جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365
تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، ومليشيات خليفة حفتر، بعدة محاور جنوبي العاصمة طرابلس، بعد هدوء استمر لأيام.
وقال مصدر عسكري تابع للوفاق، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن أغلب محاور القتال جنوبي طرابلس تشهد الآن مواجهات مسلحة.
وأضاف المصدر، أن "قوات الوفاق هي من بادرت بالهجوم في محور صلاح الدين، ولا تزال قواتنا تحرز تقدمات، وكذلك الحال في محور الخلاطات"، أقرب محورين إلى قلب طرابلس.
وأشار إلى أن الهجوم في محور صلاح الدين والخلاطات، جاء بعد وصول التعزيزات اللازمة.
ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق"، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.
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