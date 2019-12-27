12 ميزة جديدة في واتساب.. حصاد 2019

دبي - بواسطة محمد فارس © واتساب واتساب

كتب- رامز ميلاد:

تبذل شركة واتساب المملوكة لفيسبوك جهودا مضاعفة، لإرضاء عدد مستخدميها الذي تجاوز 1.6 مليار شخص حول العالم.

وخلال العام 2019، أطلقت واتساب نحو 12 ميزة جديدة لتحسين تجربة المستخدمين، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، وأبرزها: دعم قفل وفتح التطبيق ببصمة الأصبع أو التعرف على الوجه، وغير ذلك.

المزايا الجديدة التي قدمتها واتساب، كانت على النحو التالي:

1- تقييد عدد مستلمي الرسائل المُشارَكة:

في إطار محاولاتها محاربة التضليل والشائعات المنتشرة على تطبيقها، قررت واتساب تخفيض الحد الأقصى للمستخدمين الذين يمكن إعادة توجيه الرسائل لهم إلى 5 أشخاص فقط، بعد أن كان بإمكان مستخدمي واتساب في السابق إعادة توجيه الرسائل إلى 20 فردًا أو مجموعة.

2- قفل التطبيق ببصمة الأصبع أو العين:

هذه الميزة مخصصة لجميع أنواع الهواتف لدعم إمكانية قفل وفتح التطبيق باستخدام بصمة الأصبع، أو التعرف على الوجه، بحسب التقنية التي يدعمها هاتف آيفون الذي تستخدمه.

3- حظر على مستخدمي التطبيقات غير الرسمية:

أعلنت واتساب يوم 13 مارس حظر كل من يستخدم تطبيقًا غير تطبيقها الرسمي، لدفع المستخدمين إلى تجنب استخدام التطبيقات الخارجية غير المدعومة.

4- منع إضافتك إلى المجموعات دون إذنك:

هذه الميزة تساعد المستخدم في تحديد من يمكنه إضافته إلى المجموعات. لتحل بذلك واحدة من أسوأ مشكلاتها والتي عانى منها المستخدمون لسنوات، وهي إضافتهم إلى المجموعات دون الحصول على موافقتهم، ثم الاضطرار إلى مغادرتها.

إذا قمت بتفعيل الإعداد الجديد؛ سيُطلب من المسؤول الذي يريد إضافتك إلى مجموعة إرسال دعوة خاصة من خلال دردشة فردية، ما يتيح لك اختيار الانضمام إلى المجموعة، وسيكون لديك 3 أيام لقبول الدعوة قبل انتهاء صلاحيتها.

5- طرح تطبيق واتساب للأعمال لهواتف آيفون:

طرحت واتساب يوم 4 أبريل تطبيقها واتساب للأعمال لمستخدمي نظام التشغيل (آي أو إس). ويستهدف هذا التطبيق الشركات الصغيرة التي تبحث عن وسيلة سريعة وفعالة للتواصل مع عملائها.

وعلى عكس تطبيق واتساب العادي، فإن هذا الإصدار يتيح لأصحاب الأعمال والشركات إعداد ملف تعريف تجاري لمشاركة تفاصيل مثل: البريد الإلكتروني، وعنوان المتجر، وموقع الويب.

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6- تسمية (رسائل معاد توجيهها بشكل متكرر):

أعلنت واتساب يوم 3 أغسطس طرح تسمية (رسائل معاد توجيهها بشكل متكرر) في تطبيقها على نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس، بهدف السماح للمستخدمين بمعرفة ما إذا كانت الرسالة التي تلقوها قد أعيد توجيهها أكثر من 5 مرات، لتجنب انتشار الشائعات والأخبار الوهمية على التطبيق.

7- مشاركة الحالة مع التطبيقات الأخرى:

أطلقت واتساب يوم 22 سبتمبر ميزة جديدة تحمل اسم (شارك إلى قصة فيسبوك)، التي تسمح للمستخدمين بمشاركة منشورات الحالة على فيسبوك.

8- تحديث جديد لمستخدمي نظام iOS:

يتضمن هذا الإصدار المحدث تغييرين رئيسيين هما: عدم عرض عدد التنبيهات غير المقروءة للمحادثات الصامتة، ما يعني أنه في حال ورود رسالة جديدة ضمن دردشة صامتة، فإن أيقونة التطبيق لن تعرض شارة التنبيه، وينطبق التغيير على كل من الدردشات الفردية والجماعية.

والثاني، تغيير رئيسي في إعدادات خصوصية المجموعة ويتعلق بمن يمكنه إضافة المستخدم إلى المجموعات من جهات الاتصال.

9- تحسين ميزة الإضافة للمجموعات:

أطلقت واتساب يوم 6 نوفمبر خيارًا جديدًا يتيح للمستخدمين منع جهات اتصال محددة من إضافتهم إلى المجموعات.

10- ميزة كتالوج في تطبيق واتساب للأعمال:

أطلقت واتساب يوم 7 نوفمبر ميزة جديدة إلى النسخة الخاصة بالأعمال التجارية تُسمى (Catalogs) بهدف تسهيل تعرف العملاء على المنتجات، وتمكين أصحاب المؤسسات التجارية من الترويج لمنتجاتهم.

11- تحديث جديد لنظام أندرويد:

أطلقت واتساب يوم 13 نوفمبر نسخة تجريبية من تطبيقها تحمل رقم 2.19.328 لنظام التشغيل أندرويد، وتضم تغييرًا في شكل أيقونة الكاميرا حيث أصبحت تشبه شعار إنستاجرام، بالإضافة إلى إصلاح خلل كان يؤدي إلى تعطل التطبيق أثناء الاستماع إلى الرسائل الصوتية.

12- ميزة انتظار المكالمات:

أطلقت واتساب يوم 26 نوفمبر تحديثًا جديدًا لتطبيقها على هواتف آيفون يضم عددًا من الميزات، بما في ذلك: انتظار المكالمات، وتصميم جديد لشاشة الدردشة لتسهيل قراءة الرسائل، بالإضافة إلى أنه مع وضع VoiceOver أصبح بإمكان المستخدمين المكفوفين الآن إرسال رسالة مباشرةً من لوحة مفاتيح لغة (برايل).

كما أطلقت الشركة في ديسمبر تحديثًا لتطبيقها على نظام التشغيل أندرويد يضم ميزة انتظار المكالمات.