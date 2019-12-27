دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواوي تخطط لتحويل نوفا "Nova" إلى علامة تجارية منفصلة مثل هونر

تخطط هواوي إلى تحويل سلسلة هواتف نوفا “Nova” لتكون ضمن علامة تجارية منفصلة على غرار هواتف هونر “Honor”.

تقدم شركة هواوي العديد من الهواتف الذكية المميزة بمختلف الفئات، ومن ضمنها سلسلة نوفا المتوسطة والتي تعتبر من الأفضل في السوق بهذه الفئة من خلال المواصفات العالية التي تقدمها والخيارات العديدة التي توفرها، لكن على ما يبدو أن الشركة تخطط لجعلها منفصلة عن الهواتف الأساسية ضمن علامة تجارية منفصلة بشكل مشابه لما تفعله مع هواتف هونر.

وبحسب التقارير الصينية، فإن سماعات جديدة، سماعات لاسلكية، وغيرها من ملحقات الهواتف الذكية ستظهر تحت اسم علامة نوفا نوفا.

ما يعطي انطباعًا بأن تكون سلسلة نوفا علامة تجارية مستقلة عن الشركة الرئيسية مثلما الحال مع هونر ذات المنتجات المنفصلة.

كانت الشركة الصينية، هواوي، قد أطلقت مكبر صوتي منزلي هذا العام في الصين تحت مسمى Nova Mini، ما يعني أن الأمر لن يكون مفاجئًا تمامًا لظهور منتجات تحت علامة تجارية منفصلة تحمل اسم نوفا، لكن هذه المعلومات لم تتأكد بشكل كامل بعد وربما علينا الانتظار لبداية العام لرؤية ذلك.

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لكن المهم الآن ظهور أجهزة ومستلزمات جديدة تحت هذا الاسم لتوفير المزيد من الخيارات للمستخدم حتى بحال لم تنفصل نوفا.

الجدير بالذكر أن هواوي أطلقت 5 هواتف للسلسلة هذا العام بسبب الطلب المتزايد عليها بالسوق منها هاتف بتقنية الجيل الخامس.

المصدر:

GizmoChina

التدوينة هواوي تخطط لتحويل نوفا “Nova” إلى علامة تجارية منفصلة ظهرت أولاً على عالم التقنية.