السعودية.. العثور على قبور تاريخية في مكة المكرمة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة من أعلى للمسجد الحرام في مكة المكرمة

وذكرت أمانة مكة المكرمة في تغريدة: "أثناء قيام مقاول بالحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة، تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام 687 هجريا (1288/1289 ميلاديا)".

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وأضافت أنه سيتم التنسيق لتسليم هذه القبور التاريخية إلى الجهات المختصة.