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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بمرورعام على رئاسته للهيئة، حيث شغل هذا المنصب بعدما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، مرسومًا ملكيًا يوم 27 ديسمبر من العام الماضى، يقضى بتعيين تركى آل الشيخ فى منصب رئيس هيئة الترفيه السعودية المستحدث بالتوازى مع "رؤية 2030" التى تستهدفها المملكة العربية السعودية، لرفع مساهمة قطاع الترفيه فى إجمالى الناتج المحلى من 3% إلى 6%.

المستشار تركى آل الشيخ، احتفى اليوم الجمعة، بمرور عامه الأول فى رئاسة هيئة الترفيه السعودية، التى حقق خلالها نجاحات كبيرة، حيث قال فى تغريده عبر صفحته على "تويتر"، "اليوم كملت سنة فى هيئة الترفيه.. ياسرع الدنيا".



تركى آل الشيخ يحتفل بمرور عام على رئاسته لهيئة الترفيه السعودية

ويشار إلى أنه عقب توليه رئاسة هيئة الترفيه، واصل المستشار تركى آل الشيخ، طريق نجاحاته الذى بدأه فى رئاسة الهيئة العامة للرياضة، وذلك من خلال استراتيجية ضخمة شملت أبرز ملامحها، تعزيز موقع المملكة التنافسى فى قطاع الترفيه العالمي، لتكون من بين أول أربع وجهات ترفيهية فى آسيا وبين أول عشرة على مستوى العالم، وتشجيع المستثمرين من الداخل والخارج، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضى المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية، ودعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين، وتوفير فرص العمل للسعوديين فى كل المجالات التى يوفرها قطاع الترفيه.

ويعد موسم الرياض 2019 من أكبر النجاحات التى حققها المستشار تركى آل الشيخ، فى عامه الأول برئاسة هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، لتنضم هذه النجاحات إلى سلسلة كبيرة من الانجازات استطاع المستشار تركى آل الشيخ تحقيقها على أرض الواقع، حيث صار من أكثر المسئولين السعوديين المتفق على نجاحهم، فضلا عن حضوره الكبير على صفحات السوشيال ميديا من خلال المنشورات المختلفة، التى تشهد حالة كبيرة من التفاعل.

وبالحديث عن نجاحات المستشار تركى آل الشيخ خلال رئاسته لهيئة الترفيه، يجب الإشارة أيضًا للنجاحات التى حققها خلال ترأسه لهيئة الرياضة، حيث تولى المستشار تركى آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للرياضة فى سبتمبر من عام 2017، وتمكن من إحداث نقلة نوعية فى الرياضة السعودية خلال ما يقارب 15 شهرًا، وتعتبر رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الانطلاقة الحقيقية له، حيث استطاع فى زمن وجيز أن يكسب كل الرهانات؛ مستفيدًا من دعم كبير من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.

وبهذه المناسبة، تجدر الإشارة إلى الرسائل التى وجهها المستشار تركى آل الشيخ، عقب صدور الأوامر الملكية بإعفائه من رئاسة الهيئة العامة للرياضة، وتوليه من بعدها رئاسة الهيئة العامة للترفيه، حيث قال فى ذات اليوم 27 ديسمبر من العام 2018، فى تغريدات متتالية، "بكل جهد وإخلاص عملت لرياضة وطنى بتوجيهات من سيدى الأمير محمد بن سلمان صاحب الفضل فى كل ما تم، ولا تفيه الكلمات حقه مهما قلت أدام الله عزه وأطال عمره فى ظل مولاى خادم الحرمين الشريفين".

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وأضاف وزير الرياضة السعودى السابق – آنذاك - "إدارة الرياضة من أصعب المؤسسات لأنك تتعامل مع وسط عاطفى يطلق أحكامه من القلب أكثر من العقل، ولذلك أتفهم هجوم وغضب مشجعى كل الأندية أحيانًا، ثم رضاهم ومدحهم وإشادتهم مرة أخرى، وهذه ليست تناقضات، لكن تقلبات عاطفية اتفهمها"، وتابع "ضميرى راض كل الرضا، لانى اجتهدت وعملت بجد وإخلاص وكنت أضع أمام عينى خدمة بلادى وشبابه وفق توجيهات مولاى خادم الحرمين وسيدى ولى العهد، ومهما فعلت فهذا واجبى وليس فضل منى، بل فضل بلادى على وقادتها الكرام سدد الله خطاهم".

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفية، "نحن كسعوديين لا نخدم هذه البلاد طمعًا فى منصب أو جاه، أو مال، هو حب رضعنا من أثداء أمهاتنا، ونبتت عليه لحومنا وسرى فى دمائنا، هذه هى السعودية وهذا هو الأصل فى كل رجالها وفقهم الله"، وأضاف "اليوم أغادر الوسط الرياضى، عرفت فيه رجالًا ثقات يستطيعون المساهمة فى دفع عجلة الرياضة، تشرفت بالعمل معهم، جئت محبًا للرياضة وأغادرها محبًا لها ولجمهورها وفعالياتها وسأظل".

واستطرد – فى تغريداته بنهاية العام 2018 - "أما الجمهور الرياضى السعودى، فأقول: أنتم طاقات كبيرة، دول كثيرة تتمنى هذه الكثافة وهذا الحراك الذى تقومون به، خرجت من بينكم مشرّفا بالقيادة الرياضية، وأعود بينكم متشرفًا بأن اكون احدكم كما أنا دائما، صحيح نتخانق ونزعل ونرضى، لكن لا تسمحوا لأى دخيل يستغل ما بيننا فى الإضرار ببلدنا"، مضيفًا "أمنى التوفيق لأخى وصديقى الأمير عبد العزيز، نعم الرجل.. كفو وستين كفو.. إن اخطأت فصدور إخوان مثلكم تتسع لأخطائى، وإن أصبت فذلك فضل ربى ثم توجيهات قيادتنا وجهد المخلص المقصر.. قولوا: حتوحشنا، بس بدون هاشتاج".

وقال "أشكر مولاى خادم الحرمين وسيدى ومولاى ولى العهد، على الثقة فى تعيينى رئيس لهيئة الترفية، تجربة جديدة يارب وفقنى لخدمة ولاة أمرى وإخوانى وخواتى الشعب العظيم".