شكرا لقرائتكم خبر عن ويكيليكس تنشر 4 وثائق تستبعد الكلور من أسباب وفاة ضحايا دوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ويكيليكس 4 وثائق مسربة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تستبعد أن يكون الكلور سبب الوفيات في دوما شرق دمشق بسوريا. وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتمكنت قوات الجيش السورى من تطهير ما يزيد على 320 كم وطرد تنظيم النصرة و بقية التنظيمات الإرهابية المسلحة من إدلب، والدخول إلى أكثر من 40 بلدة وقرية بريف إدلب الجنوبى والجنوبى الشرقى.

وقالت القيادة العامة للجيش السورى إن وحدات من القوات المسلحة السورية تتابع هجومها باتجاهى الجنوب والجنوب الشرقى لمحافظة إدلب وسط انهيار متتابع للتنظيمات الإرهابية المسلحة بعد تدمير مقراتها وتكبيدها خسائر فادحة فى المعدات والأرواح، مشيرة إلى تمكن رجال الجيش السورى بكفاءة عالية فى الأيام القليلة الماضية من تطهير ما يزيد على 320 كيلومترا مربعا وطرد جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية.

وشددت القيادة العامة للجيش السورى على أن عملية مكافحة الإرهاب مستمرة إلى أن يستكمل الجيش تطهير جميع المناطق المحتلة من قبل الإرهابيين والعملاء مهما كانت مسمياتهم وأينما وجدوا وأن يرفرف علم الجمهورية العربية السورية على كامل جغرافيتها إيذانا بالنصر التام والناجز على الإرهاب ورعاته وداعميه، بدورها أسقطت مضادات الجيش السورى طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية فى أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالى الغربى.

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وقالت وكالة الأنباء السورية إن مضادات الجيش العربى السورى أسقطت بالوسائط المناسبة طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية مذخرة بست قنابل معدة للانفجار فى أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالى الغربى.

وتصدت مضادات الجيش السورى منذ يومين لطائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاقتراب من مطار حماة العسكرى، وذلك بعد ساعات من التصدى لطائرات مسيرة فى سماء مدينة جبلة ومنعتها من تنفيذ اعتداءاتها.

يذكر أن مدينة دوما هي أهم مدن محافظة ريف دمشق في سوريا ومركزها الإداري، يَبلغ تعداد سكانها حوالي 110,893 نسمة و هي أكبر مدن غوطة دمشق.و تبعد عن دمشق حوالي 9 كيلو مترات و تتبع لها الكثير من المناطق إداريًا، وفي التاريخ تذكر المصادر أنها تعود للحقبة الآرامية، وبها العديد من الآثار والمواقع الأثرية. ترتبط دوما بالتاريخ العريق لمدينة دمشق، كما تنتشر فيها دور العبادة والمساجد، ويَصل عدد المساجد فيها إلى أكثر من 80 مسجدًا وجامعًا، منها مساجد تاريخية معروفة، إضافة إلى العديد من المباني والمدارس والخانات الأثرية.واهم مساجدها 'مسجد الكبير'