شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بحثى سعودى يحقق طفرة جينية بإنتاج "الزعفران" فى جامعة الأمير سطام بالخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق بحثى فى جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج من إحداث طفرة جينية جديدة فى إنتاج أزهار " الزعفران " تمثلت فى إنتاج زهرة بتسعة مياسم من أزهار الزعفران فى تطور فريد لزهرة الزعفران ، عوضاً عن المعدل الطبيعى والعالمى الذى لا يتجاوز 3 مياسم لهذا النوع من الأزهارحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

واطلع معالى مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد على محصول هذا العام من أزهار الزعفران التى يشرف عليها كرسى ساره الغنيم للأبحاث بالجامعة ، واستمع إلى شرح واف من الفريق البحثى حول التطورات والطفرة الجينية لأزهار الزعفران ، بالإضافة إلى ما تحقق فى الأعوام السابقة حيث سبق إنتاج أزهار بمياسم تحمل ما بين 4 - 8 مياسم بالزهرة الواحدة .

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ولايزال الفريق يعمل على إنتاج كورمات زعفران بها هذه الطفرة فى الانتاجية من خلال تقنية زراعة الأنسجة .كما اطلع معالى مدير الجامعة على منتجات الكرسى الاخرى .وحث معاليه الباحثين على ضرورة التعاون مع الكراسى الأخرى فى الجامعة وكلية الصيدلة على وجه الخصوص لتحويل بعض منتجات الكرسى إلى منتجات ذات مردود اقتصادى تحقق رؤية المملكة الطموحة وحسب الأعراف الأكاديمية المتبعة.

ووجه معاليه شكره للدكتور محمود شرف الدين أستاذ كرسى ساره الغنيم للأبحاث وفريق البحث ولشركاء النجاح فى هذا المشروع وهم جامعة كيوتو اليابانية ، والشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم ، ورجل الأعمال صالح بن عبدالله العسكر.