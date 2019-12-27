شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يبعث رسالة تعزية لرئيس كازاخستان فى حادث الطائرة المنكوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ببرقية تعزية إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الكازاخية الخاصة (بيك إير) ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة فى الحادث الأليم.

يذكر أنه قد تحطمت طائرة تابعة لخطوط دولة كازاخستان بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار الماتى، وانتشار رجال الحماية المدنية لانتشال الجثث والمصابين، وكانت الطائرة فى طريقها إلى العاصمة نور سلطان، وأسفر الحادث عن مقتل 14 شخصا على الأقل فى حصيلة أولية بحسب مسئولين فى المطار، وكانت تحمل على متنها نحو 95 راكبا، بالإضافة إلى 5 يمثلون طاقمها.

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وقالت هيئة الطيران المدنى بكازاخستان فى بيان، إن الطائرة فوكر 100 كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتخترق سياجا أسمنتيا" قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين، وأفاد مكتب رئيس بلدية الما اتا أن ما لا يقل عن 14 شخصا قتلوا وأُدخل 22 آخرون المستشفيات فى حالة خطيرة، وأقلعت الطائرة قبل الفجر. وقال مراسل من رويترز كان متوجها إلى المطار إن الضباب الكثيف كان يغطى المنطقة.

وطوقت السلطات موقع السقوط فى قرية ألميريك التى تقع بعد نهاية المدرج مباشرة.. وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الطائرة وقد انشطرت إلى نصفين بجانب مبنى شبه مدمر جراء الاصطدام.

كما أعلن المكتب الصحفي لوزارة الصناعة في كازاخستان عن توقيف أنشطة شركة "بيك إير" صاحبة الطائرة المتحطمة، إلى أن يتم توضيح ظروف حادث تحطم الطائرة في ألماتي، بعدما تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، تضم وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية للجمهورية وممثلين عن جهات حكومية أخرى، وستحدد اللجنة الأسباب المباشرة للحادث.