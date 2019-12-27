مصدر مقرب من الرئيس اللبناني: إعلان الحكومة بعد رأس السنة

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

في تصريح للأناضول جاء فيه أيضا:

- أسماء الوزراء غير جاهزة حتى الساعة.

- عون التقى دياب بالقصر الرئاسي وتباحثا حول الحقائب الوزارية وتوزيعها ودمج بعضها

رجح مصدر مقرب من الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد رأس السنة.



وفي تصريح للأناضول، قال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن عون التقى، بعد ظهر اليوم، رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، بالقصر الرئاسي في بعبدا بالعاصمة بيروت.

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وأضاف أنّ اللقاء دام لمدّة ساعتين، وتمّ التطرّق إلى مواضيع مختلفة.

وبخصوص إن كان هناك ولادة للحكومة في وقت قريب، ردّ المصدر: "الأسماء (القائمة الاسمية للوزراء) ليست جاهزة حتى الساعة".

وتابع: "لا ولادة للحكومة في اليومين المقبلين، وعلى الأرجح أن تكون بعد عيد رأس السنة".

ووفق المصدر نفسه، تباحث الجانبان حول "الحقائب (الوزارية) وتوزيعها، وبفكرة دمج بعضها" دون تحديد أو تفاصيل إضافية.

وبحسب مراسل الخليج 365، غادر دياب القصر الرئاسي دون الإدلاء بأي تصريح.

وستخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

وبناء على استشارات نيابية ملزمة، كلف الرئيس عون، الخميس الماضي، دياب، الذي شغل سابقًا منصب وزير التربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة.

وقال دياب، السبت، إن لبنان في "العناية الفائقة"، ويحتاج "حكومة مستقلين"، وإنه يرغب بأخذ رأي الحراك الشعبي بشأن هذه الحكومة.

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