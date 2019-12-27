مجلس الأمن القومي الروسي برئاسة بوتين يبحث الأزمتين الليبية والسورية

موسكو/ الخليج 365 بحث مجلس الأمن القومي الروسي، برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، الأزمة الليبية. وذكر بيان صادر عن قسم الإعلام في الكرملين، أن بوتين اجتمع بأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي. Advertisements وأوضح البيان، أن الاجتماع بحث الأزمة الليبية، إضافةً إلى المسألة السورية. وأفاد: "المشاركون في الاجتماع، أكدوا على ضرورة دعم جهود المجتمع الدولي المتعلقة بحل المسألة الليبية".

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