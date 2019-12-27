فلسطينيون يشاركون في الجمعة الأخيرة لمسيرات العودة في 2019

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

توافد عشرات الفلسطينيين نحو حدود قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن عشرات المتظاهرين يتوافدون نحو الحدود الشرقية للقطاع، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا للمسيرات (مشكلة من الفصائل الفلسطينية)، على فعاليات هذه الجمعة اسم "دماء الشهداء ترسم طريق الحرية".

والخميس، قررت "الهيئة" تعليق تنظيم المسيرات حتى 30 مارس/آذار المقبل.

Advertisements

وقالت إنها قررت تنظيم المسيرات الحدودية بشكل شهري خلال عام 2020، بدءا من 30 مارس، بعد أن كانت تنظم أسبوعيا.

وأوضحت "الهيئة" أن القرار جاء وفق تقديراتها "التي تنطلق من مصلحة الشعب الفلسطيني ومراعاة لظروفه".

ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.