الدفاع التركية: نقاط المراقبة في إدلب قادرة على الدفاع عن نفسها

أنقرة/ الخليج 365

أكدت مصادر عسكرية تركية، أن نقاط المراقبة التركية الموجودة بمنطقة "خفض التصعيد" في إدلب، شمال غربي سوريا، قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم.

جاء ذلك عقب مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، ناديدا شبنم أكطوب، تقييما لأنشطة الوزارة خلال 2019، في العاصمة أنقرة.

وقالت المصادر تعليقا على موضوع نقاط المراقبة التركية في إدلب، "إذا حصل هجوم على هذه النقاط، فإنها قادرة على الدفاع عن نفسها وقادرة على القتال".

وأضافت "رغم أن واجباتها في المنطقة تتمثل في مراقبة الأنشطة وإعداد التقارير عنها، إلا أنها قادرة على مواجهة أي هجوم ضمن نطاق الدفاع عن النفس".

وأكدت عدم وجود أي مخاوف أمنية حول نقاط المراقبة، ولا في عملية إمدادها.

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وأشارت إلى أن تركيا تقوم بالتنسيق مع روسيا حول هذه القضية.

وحول مكافحة التنظيمات الإرهابية، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع ناديدا شبنم أكطوب، أنه خلال العام الحالي، نفذت القوات المسلحة التركية 150 عملية داخل البلاد وخارجها ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي أسفرت عن تحييد 1789 عنصرا.

وأشارت إلى تفكيك 1066 عبوة ناسفة يدوية الصنع، وضبط 1015 قطعة سلاح، و69 صاروخا مضادا للدبابات، و1598 قنبلة يدوية، و420 ألف قطعة ذخيرة، و174 لغم، و3329 كيلوغرام مادة متفجرة، و45 طن من مادة نترات الأمونيوم.

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.