ليبيا.. طيران حفتر يشن غارة على المجمع النفطي لمدينة الزاوية

وليد عبد الله/ الخليج 365

شن طيران حربي تابع لميليشيا خليفة حفتر، الجمعة، ضربة جوية استهدفت مجمع "الزاوية" النفطي، غربي ليبيا.

ونشر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، على "فيسبوك"، نقلا عن عميد بلدية الزاوية جمال بحر، أن "الطيران الداعم لمجرم الحرب حفتر، يشن غارة على المجمع النفطي في الزاوية، تُعد الرابعة خلال 24 ساعة".

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الزاوية شهدت بعد صلاة الجمعة خروج مظاهرات لأهالي المدينة، تنديدا واحتجاجا على القصف الذي أسفر الخميس، عن سقوط قتيلين و8 جرحى.

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والخميس، أعلن مستشفى الزاوية التعليمي، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين جراء القصف الذي استهدف المدينة من قبل الطيران التابع لحفتر.

و"الزاوية"، ضمن عدة مدن أعلنت حالة النفير العام لمواجهة قوات حفتر، الذي يقود هجوما على العاصمة طرابلس، منذ أشهر محاولًا السيطرة عليها.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق"، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.