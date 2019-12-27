شرطة القصيم تطيح بشخص تورط في جرائم سرقة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن ضبط متهم سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ، بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات، وتحطيم زجاجها، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ بنكية.

وقال المتحدث: تم العثور بحوزة المتهم على 20 بطاقة مصرفية مختلفة. وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية, أقرّ المتهم بما نسب إليه، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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