برنامج ” وازن” يختتم جولته الميدانية الثانية في منطقة جدة بزيارة 5 مستشفيات

الخليج - سلمى الشهراني

ضمن خطط وأنشطة برنامج ” وازن” الذي تتبناه وزارة الصحة وكالة الخدمات العلاجيه من خلال الإدارة العامه لشؤون المستشفيات…

لدعم المستشفيات وتحسين مستوى خدماتها ورفع مستوى الأداء فيها، اختتم فريق البرنامج ، جولته الميدانية الثانية في منطقة جدة حيث قام بزيارة كل من مجمع الملك عبدالله الطبي ، مستشفى الثغر ، مستشفى شرق جده، مستشفى الملك فهد إضافة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام ، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر 2019م.

واستعرض الفريق خلال الجولة التعريف ببطاقة الأداء المتوازن وتطبيق هذه التجربة العالمية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال مدير البرنامج واعضاء الفريق ، كما استمع الفريق إلى عرض مقدم من مدراء المستشفيات حول الوضع الحالي لكل مستشفى، والخطط التحسينية، وما تم من إجراءات وخطط مبنيه على الزياره الأولى للمنطقه تنعكس ايجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة الغربيه.

يشمل برنامج وازن التركيز على العديد من المحاور المهمة منها تجربة المريض، برنامج أداء الصحة، الامتيازات السريرية، الجودة وسلامة المرضى، والسجلات الطبيه، تنمية الموارد الماليه..

وقام فريق البرنامج خلال زياراته للمستشفيات بجولة داخلية شملت أقسام الطوارئ والعناية والتنويم، وكذلك قسم الجودة، الموارد الذاتية، التمريض، برنامج أداء الصحة ، علاوة على قسم السجلات الطبية، شؤون الموظفين..

وتتمثل رسالة البرنامج في ضمان استمرارية التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة ومساعدتها على تطبيق وتحقيق رؤيتها الاستراتيجيه..